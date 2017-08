Viergever merkt dat Keizer Ajax op zelfde manier wil laten spelen als Bosz

"Wat goed is moet je niet wegdoen, vind ik", zegt Viergever tegen NUsport. Vooral na de winterstop speelde Ajax vorig seizoen indrukwekkend, met een finaleplaats in de Europa League als tastbaar resultaat.

Bosz werd weggeplukt door de Duitse topclub Borussia Dortmund, waarna Keizer als coach van Jong Ajax promotie maakte naar de hoofdmacht. Zijn staat van dienst is bescheiden met ervaring in het amateurvoetbal en bij Telstar, FC Emmen en SC Cambuur, maar zijn denkbeelden over voetbal sluiten aan bij die van Bosz.

"De nieuwe trainer heeft zijn eigen idee├źn en visie", vertelt Viergever. "Dat wil hij erin krijgen om het spel nog beter te maken. Dat is waar we naartoe willen."

"Het spel van vorig jaar was goed. Dat willen we dit seizoen nog verder opkrikken. De visie van deze trainer, hoe hij het precies wil doen, daar moet nog wel aan gesleuteld worden."

Opbouw

De 28-jarige verdediger vindt dat Ajax nog stappen moet zetten. Vorige week werden de Amsterdammers onnodig uitgeschakeld door OGC Nice in de derde voorronde van de Champions League (1-1 uit en 2-2 thuis).

"We moeten nog wel aan de bak. Het spel was tegen Nice moeizaam, de opbouw van achteruit kan beter, want de creatieve mensen kwamen te laat in de balbezit. Daardoor kregen we Amin Younes en Kasper Dolberg te weinig in de gevaarlijke gebieden aan de bal."

Lef

Ajax speelde vorig seizoen volgens de 'vijfsecondenregel' van Bosz. Bij balverlies moest het hele elftal onmiddellijk drukzetten om de bal binnen vijf tellen te heroveren.

"Vorig jaar was het drukzetten uitstekend verzorgd. Tegen Nice slaagden we daar niet de hele wedstrijd in. Daar moeten we weer in komen", geeft Viergever aan.

"Soms zetten we pas tien meter achter de middenlijn druk, terwijl we vorig jaar bij wijze van spreken tien meter voor de middenlijn drukzetten. Dat zijn kleine verschillen. We moeten het lef weer krijgen om door te dekken en de tegenstander bij de strot te grijpen."

Zaterdagavond blijkt of Ajax er onder Keizer al beter in slaagt om de gewenste speelstijl te tonen. Anderhalve week na de uitschakeling door Nice begint de ploeg aan de Eredivisie met een uitwedstrijd tegen Heracles. Het duel in het Polman Stadion begint om 20.45 uur.

