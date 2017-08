Spurs verwachten 'speciaal seizoen' ondanks uitblijven aankopen

"We spelen al een aantal jaar met elkaar samen en iedereen weet wat zijn rol is binnen het team", aldus middenvelder Moussa Dembele woensdag bij een persmoment om het nieuwe Premier League-seizoen te promoten tegen Sky Sports.

"Ons belangrijkste doel was deze zomer om het team bij elkaar te houden en dat is bijna helemaal gelukt. We hebben veel vertrouwen door ons spel van de afgelopen jaren en ik denk dat dit seizoen heel speciaal gaat worden voor ons."

Tottenham Hotspur eindigde vorig seizoen op zeven punten van kampioen Chelsea als tweede in de Premier League. Een jaargang eerder werden de Spurs derde, nadat ze tot de laatste weken van het seizoen meededen om de titel.

De club uit Londen is voorlopig echter inactief op de zomerse transfermarkt. De fans van de Spurs wachten nog op de eerste aanwist, terwijl rechtsback Kyle Walker voor zo'n 57 miljoen euro overstapte naar concurrent Manchester City.

De club van manager Josep Guardiola legde ook tientallen miljoenen neer voor onder anderen Benjamin Mendy, Bernardo Silva en Ederson. Ook Chelsea (Alvaro Morata, Antonio Rüdiger en Tiemoué Bakayoko), Manchester United (Romelu Lukaku, Victor Lindelöf en Nemanja Matic), Arsenal (Alexandre Lacazette, Saed Kolasinac) en Liverpool (Mohamed Salah) hebben significante zaken gedaan op de transfermarkt.

Filosofie

Tottenham Hotspur-manager Mauricio Pochettino wil vooral naar het voordeel kijken van de transferluwte bij zijn club. "We zijn klaar voor het nieuwe seizoen, we hebben een team dat al op elkaar is ingespeeld."

"Tottenham heeft de laatste jaren een heel duidelijke filosofie tentoongespreid", vervolgt de 45-jarige Argentijn. "Als je al een heel goed team en een duidelijk plan hebt, dan is het niet makkelijk om de juiste spelers te vinden."

Pochettino verwacht desondanks dat hij voor het sluiten van de transfermarkt op 31 augustus nog versterking(en) kan verwelkomen. "Onze voorzitter werkt samen met onze hoofdscout hard om ons team te versterken en van nieuwe energie te voorzien."

Wembley

De manager verwacht niet dat zijn elftal dit seizoen problemen zal hebben met de verhuizing naar Wembley. De Spurs spelen dit seizoen al hun thuiswedstrijden in het nationale stadion omdat het eigen White Hart Lane verbouwd wordt.

Vorig seizoen won Tottenham Hotspur in de Champions League en Europa League maar één van zijn vier thuiswedstrijden op Wembley, maar Pochettino vindt dat een "te makkelijke excuus". "Wembley kan net zo magisch zijn voor ons als White Hart Lane."

De Spurs beginnen hun Premier League-seizoen zondag om 14.30 uur Nederlandse tijd met een uitwedstrijd tegen het gepromoveerde Newcastle United.

Bekijk het programma in de Premier League