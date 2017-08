Bayern heeft liever stadion dan Neymar voor 222 miljoen euro

Neymar verruilde vorige week voor een recordsom FC Barcelona voor Paris Saint-Germain. "Na de transfer heb ik me de vraag gesteld wat belangrijker is: Neymar of een stadion. De Allianz Arena is voor ons veel belangrijker", zegt Rummenigge woensdag in Bild. "Bovendien was Neymar duurder dan ons stadion."

Rummenigge is dan ook niet bereid om dergelijke hoge transfersommen voor spelers te betalen. Deze zomer nam de Duitse kampioen Corentin Tolisso voor 41 miljoen euro over van Olympique Lyon. Daarmee werd de Fransman de duurste speler uit de clubhistorie van Bayern.

"In München hebben we een andere filosofie. We willen en kunnen niet dergelijke hoge bedragen uitgeven. Ik denk ook niet dat onze fans dat goed zouden vinden", stelt de voorzitter.

Financial Fair Play

Rummenigge is teleurgesteld dat de transfer van Neymar binnen de grenzen van Financial Fair Play van de UEFA past. De Arabische eigenaren van PSG betaalden Neymar naar verluidt 300 miljoen euro, waarna hij zijn contract bij Barcelona voor de vastgestelde 222 miljoen euro afkocht.

"Voordat in 2011 de Financial Fair Play werd ingevoerd, ben ik diverse malen met toenmalig UEFA-voorzitter Michel Platini in Brussel bij de Europese Commissie geweest. We wilden een salarisplafond, maar dat is toen afgewezen. Ik vraag me af waarom de gemeenschappelijke wens van de clubs en de UEFA niet gesteund is."

Rummenigge hoopt op meer rationaliteit in de voetbalwereld. "We moeten dit bespreken met de FIFA, UEFA, ECA (associatie van Europese clubs, red.) en FIFPro (belangenvereniging profs, red.). Ik stel voor dat we samen om tafel gaan zitten om betere regels te bedenken. Het publiek begrijpt dit niet en verliest zijn verbondenheid met het voetbal."