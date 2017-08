Mourinho denkt dat United met videoarbiter verlenging had afgedwongen

Bij de 1-0 van Real Madrid stond Casemiro nipt buitenspel, voordat hij op aangeven van Dani Carvajal scoorde. "Met een goede VAR (video assistant referee, red.) was het doelpunt afgekeurd. Dan was het 1-1 geworden en een verlenging", zei Mourinho op de persconferentie na de wedstrijd.

Toch kon de Portugees leven met de nederlaag tegen zijn oude club. "Op het moment dat zij scoorden, waren ze superieur. Tussen de twintigste en veertigste minuut was Real erg sterk. Op dat moment verdienden ze het doelpunt."

Sterspeler Cristiano Ronaldo kreeg rust bij het duel in Skopje en viel pas kort voor tijd in bij de ploeg van Zinedine Zidane. Real begon overtuigend met treffers van Casemiro (24e minuut) en Isco (52e). Dankzij de tegentreffer van topaankoop Romelu Lukaku in de 62e minuut kwam United terug in de wedstrijd, maar daar bleef het bij.

"Vanuit het middenveld domineerde Real de wedstrijd en wisten ze ons in de problemen te brengen", keek Mourinho terug. "Het was een moeilijke fase voor ons. Maar die treffer was buitenspel."

Replica's

Mourinho, die Daley Blind dinsdag negentig minuten op de bank hield, tilde niet te zwaar aan de nederlaag tegen de Champions League-winnaar. "Ik ben blij met veel dingen die ik vanavond heb gezien. En in de Premier League hebben we geen Real Madrid. Daar hebben we tegenstanders met andere kwaliteiten."

"De spelers van Real zijn uniek. Er zijn geen replica's van Luka Modric, geen replica's van Toni Kroos, geen replica's van Isco, geen replica's van Casemiro."

"In de tweede helft slaagden we erin om hen in de problemen te brengen met een manier van voetbal die ze niet leuk vinden. Ze konden toen niet meer domineren", zag Mourinho.

Manchester United begint de Premier League zondag met een thuiswedstrijd tegen West Ham United.