Keizer vindt dat Ajax bredere selectie nodig heeft

"Met name in de verdediging hebben we meer concurrentie nodig. We hebben nu een prima selectie, alleen over een heel jaar genomen heb je een brede selectie om prijzen te winnen. We zijn dus nog wel zoekende om de selectie te verbreden", aldus Keizer dinsdag op de site van de Amsterdamse club.

Keizer zag met Jairo Riedewald, Kenny Tete en Heiko Westerman deze zomer drie verdedigers vertrekken. Zij konden vorig seizoen alledrie niet op een basisplek rekenen.

"De keuze aan wisselspelers is achterin minder geworden. De basis is grotendeels in tact gebleven, maar de selectie is smaller geworden. We kunnen nu zowel een back als een centrale verdediger aantrekken, omdat we spelers hebben die op allebei die posities uit de voeten kunnen."

De 48-jarige trainer doelt daarmee op rechtsback Joël Veltman en linksback Nick Viergever, die beiden ook in het centrum kunnen spelen.

Middenveld

Ook voor het middenveld zou Keizer het liefst nog een versterking halen. "We hebben nu in principe vijf spelers over voor het middenveld. Niemand had natuurlijk kunnen voorzien wat er met Abdelhak Nouri is gebeurd. Als we nog iets kunnen doen op het middenveld, dan zullen we dat overwegen. Daar is nu nog geen beslissing over genomen."

Keizer hoopt in ieder geval dat er deze transferperiode niemand meer vertrekt. "Het is zeker niet de bedoeling dat er spelers weggaan. Ik wil graag dat iedereen blijft, maar je weet nooit hoe een markt gaat lopen. Dat kan soms heel gek zijn."

Hij staat voortdurend in contact met technisch directeur Marc Overmars over eventuele ontwikkelingen. "Het is een heel energiek gebeuren met transfers en spelers waar wij belangstelling voor hebben. Het wordt nu wat intenser, omdat je goed op je hoede moet zijn. We praten over hoe we het voetbal zien en welke spelers daar bij passen. Van daaruit wordt er actie ondernomen of niet."

Ajax begint het Eredivisie-seizoen zaterdag met een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo.