FC Groningen huurt Mexicaanse aanvaller Antuna van Manchester City

Dat maakt FC Groningen dinsdag bekend op de website. In de komende week moet alleen het papierwerk nog in orde gemaakt worden, waarna Antuna naar Nederland komt voor zijn medische keuring. Tot die tijd verblijft de rechtsbuiten in Mexico.

"Met Uriel Antuna voegen we snelheid en diepgang toe aan onze aanvalslinie", reageert manager technische zaken Peter Jeltema. "Het was één van de wensen die we nog hadden en we zijn er blij mee dat dit is gelukt."

Antuna werd vorige maand pas gecontracteerd door Manchester City. Hij debuteerde eerder dit jaar in het eerste elftal van Santos Laguna uit zijn geboorteland en kwam onlangs uit op het WK onder-20, waar hij met Mexico in de kwartfinales werd uitgeschakeld door de latere kampioen Engeland.

Enkele weken geleden maakte Santos Laguna bekend dat het jeugdproduct werd overgenomen door City Football Group. Het bedrijf van Khaldoon Al Mubaradat is eigenaar van onder meer Manchester City.

Na Ritsu Doan, Django Warmerdam, Mike te Wierik, Kevin Begois, Todd Kane en Lars Veldwijk is Antuna al de zevende aanwinst voor trainer Ernest Faber.

Tekort

Het is onbekend of FC Groningen het salaris van Antuna betaalt of een huursom overmaakt naar Manchester City. Algemeen directeur Hans Nijland maakte eerder op dinsdag bekend dat de club een gat van 2,2 miljoen euro in de begroting heeft.

"Structureel komen we een bedrag tekort van vijf ton tot 1 miljoen euro", zegt Nijland tegen RTV Noord. "Dat weten we vaak te dekken. Maar komend seizoen ontvangen we 1,5 miljoen euro minder aan televisiegelden. Ook denken we tweeduizend minder seizoenkaarten te verkopen. Dat is nog eens 400.000 euro minder."

Dat tekort kan volgens Nijland wel gedekt worden vanuit eigen vermogen. "Maar dat kan niet nog een jaar doorgaan. Dat noemen wij een uitdaging. Als je de kust niet uit het oog verliest, zul je nooit nieuwe oceanen ontdekken."

Door de financiële problemen zullen de 'Noorderlingen' dit seizoen met een kleiner budget gaan werken. "Dat was ruim 17 miljoen euro en wordt 16,5 miljoen euro."