Sneijder wil prijzen winnen met OGC Nice

"Als ik een beslissing maak, dan ga ik altijd voor een nieuwe uitdaging. Ik wil voor de prijzen spelen. Ik heb er al veel gewonnen, maar daar word je nooit moe van", stelde Sneijder. "Daarom ben ik nu ook hier. Ik denk dat we iets moois kunnen neerzetten.

Nice werd afgelopen seizoen derde in de Ligue 1 en schakelde vorige week Ajax uit in de voorronde van de Champions League. Sneijder tekende maandag voor één seizoen met een optie op een extra jaar.

De concurrentie voor Nice is groot in Frankrijk. Kampioen AS Monaco haalde vorig jaar de halve finale van de Champions League en Paris Saint-Germain trok vorige week de Braziliaan Neymar aan voor een recordsom van 222 miljoen euro.

"Er is veel talent in Frankrijk. De selectie van Nice zit vol met grote talenten", zei Sneijder. "Namen zijn niet belangrijk, het gaat om het team. Als we met de juiste spirit werken, dan kunnen we veel bereiken."

"Ik haat het om te verliezen, dat heeft me in mijn carrière altijd verder gebracht. Ik zal hier mijn karakter tonen en hoop dat de jonge spelers mijn voorbeeld volgen."

Luchthaven

Sneijder werd maandag bij zijn komst in Nice welkom geheten door honderden supporters. "Natuurlijk ben ik blij met het welkom op de luchthaven. Gisteren en vandaag waren er ook veel mensen op de training. Ik heb een goed gevoel, op de training zag ik dat het goed team is. Ik ben blij om hier te zijn. Nice wil goed voetbal spelen, daarom heb ik voor deze club gekozen."

De levenstijl in de kustplaats aan de Cote d'Azur speelde volgens Sneijder geen rol in zijn besluit. "Ik heb in Madrid, Milaan en Istanbul gespeeld, dat zijn ook prachtige steden. Het is hier geweldig, maar ik ben hier voor het voetbal."

Oranje

Sneijder werd sinds zijn vertrekt bij Galatasaray onder meer in verband gebracht met een transfer naar de Verenigde Staten. Met zijn keuze voor de Franse competitie blijft de recordinternational (131 caps) in beeld voor Oranje, dat op 31 augustus een cruciale WK-kwalificatiewedstrijd speelt in Parijs tegen Frankrijk.

Sneijder wilde nog niet vooruitblikken op de interland. "Ik focus me eerst op mijn eerste wedstrijd voor Nice. De interland tegen Frankrijk is pas aan het einde van de maand, daar denk ik nu nog niet over na. Ik wil eerst goed kunnen trainen."

Sneijder zal vrijdag nog niet zijn debuut maken tegen Troyes. "Ik ben nog niet klaar voor vrijdag, want ik heb de laatste tijd individueel getraind. Vandaag heb ik de helft van de training meegedaan. We zullen zien wanneer ik klaar ben om te spelen."

De Franse club stelde dinsdag ook Allan Saint-Maximin aan de pers voor. De jeugdinternational kwam voor 10 miljoen euro over van AS Monaco.

Nice verloor zondag zijn eerste competitieduel met 1-0 van Saint-Étienne. Na de thuiswedstrijd tegen Troyes reist de ploeg af naar Italië voor het heenwedstrijd in de play-offs van de Champions League tegen Napoli.