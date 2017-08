Voetbalsters willen hogere salarissen om sport te laten groeien

In de nasleep van het succesvolle EK bracht FIFPro enkele topspelers bijeen in Amsterdam voor een tweedaagse conferentie om over de toekomst van het vrouwenvoetbal te discussiëren. Groot struikelblok bleek de lage salarissen van de vrouwen.

"In de twee decennia die ik actief ben als prof heb ik veel goede speelsters de sport zien verlaten", zegt de Amerikaanse keeper Hope Solo. "Dat waren geweldige teamgenoten, die de potentie hadden om tot de wereldtop te behoren."

"Ze stopten omdat ze zichzelf niet langer financieel konden ondersteunen. Ze gingen liever terug naar school om een opleiding te volgen", vertelt de 202-voudig international van de Verenigde Staten. "Zodat ze hun gezin en zichzelf een gezond en financieel zeker leven konden bieden."

165 miljoen

Het door Oranje gewonnen EK trok wereldwijd een recordaantal tv-kijkers van naar schatting 165 miljoen. De finale tussen Nederland en Denemarken (4-2) werd in ruim tachtig landen rechtstreeks uitgezonden.

De wedstrijden werden in totaal bezocht door 240.000 toeschouwers. Vier jaar geleden bezochten nog 216.000 mensen het EK in Zweden, al werden op dat toernooi zes wedstrijden minder gespeeld.

"We hoeven geen miljonair te worden, zoals de mannelijke voetballers. We willen alleen een gezonde en normale levensstijl kunnen leiden. Momenteel verliest de sport goede spelers omdat ze niet genoeg salaris krijgen voor een goede levensstijl", aldus Solo, een van de bekendste voetbalsters wereldwijd.

"Hogere salarissen zijn een belangrijke voorwaarde om de sport te kunnen laten groeien en het respect te krijgen van zowel mannen als vrouwen. Natuurlijk doen we het niet voor niets. We houden van onze sport, maar op een bepaald moment moet je je hakken in het zand zetten en zeggen 'genoeg is genoeg'. We doen dit niet langer voor een laag salaris en de trots van ons land."

Dankbaar

Solo staat niet alleen in haar opvatting. Ook Hedvig Lindahl, die met Zweden op het EK in de kwartfinale werd uitgeschakeld door Oranje, hoopt dat de sport zich in financieel opzicht ontwikkelt.

"We moeten af van de houding dat we dankbaar moeten zijn om te mogen spelen, omdat de generaties voor ons niet eens de kans hadden om te voetballen", zegt de 34-jarige doelvrouw.

"Langzaam maar zeker hebben de vrouwen hun plek in de voetbalwereld veroverd. We moeten dankbaar zijn gezien het verleden. Maar als we serieus naar de toekomst kijken, moeten we ernaar streven om het vrouwenvoetbal te verbeteren."

Martens

Lieke Martens, die uitgeroepen werd tot beste speler van het EK, is de bestbetaalde international van Oranje. Ze gaat komend seizoen bij FC Barcelona naar verluidt 200.000 euro op jaarbasis verdienen. De bestbetaalde vrouwelijke voetballer ter wereld is Alex Morgan. De Amerikaanse krijgt vier ton per jaar bij Olympique Lyon.

In de Nederlandse Eredivisie liggen de maandsalarissen naar schatting tussen de 700 en 2300 euro per maand. Sommige vrouwen spelen alleen voor een onkostenvergoeding.