Barcelona-voorzitter Bartomeu haalt uit naar vertrokken Neymar

De Braziliaan kocht vorige week met hulp van geldschieters uit Qatar voor 222 miljoen euro zijn contract bij Barcelona af, waardoor hij nu met afstand de duurste speler aller tijden is.

Volgens Bartomeu heeft Neymar het spel echter niet netjes gespeeld. "Dit is niet het gedrag wat we van een speler van Barcelona verwachten. Maar het is zijn beslissing. We hebben alles gedaan wat we konden om hem te overtuigen te blijven."

"Geen enkele speler is groter dan Barça. Alles heeft zijn grenzen en daarom hebben we hem laten gaan. Neymar is vier jaar lang een belangrijk onderdeel van onze club geweest, maar nu hoort hij tot de geschiedenis."

Messi

Bartomeu hoopte dat Neymar in de voetsporen wilde treden van ploeggenoten als Lionel Messi en Andres Iniesta, die al hun hele profloopbaan bij Barcelona spelen. "Hun loyaliteit is een voorbeeld voor iedereen."

Omdat er een vastgestelde transfersom in het contract van de Braziliaan stond, kon Barcelona het geld niet weigeren. "We wisten dat de kans bestond dat hij weg zou willen, dus hadden we de clausule al verhoogd naar 222 miljoen euro. Daardoor wisten we dat onze toekomst in veilige handen was."

Door het vertrek van de getructe Braziliaan komt er ook een eind aan de gevreesde MSN-aanval, die ook nog uit Messi en Luis Suarez bestond. "We gaan ons nu meer richten op het team", zei Bartomeu dan ook. "We zullen geduldig omgaan met de transfersom."

De club heeft bijvoorbeeld het oog laten vallen op de Braziliaan Philippe Coutinho van Liverpool en de Franse vleugelspits Ousmane Dembélé van Borussia Dortmund. Met beide clubs is echter nog geen overeenstemming bereikt.