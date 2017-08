Oranjevrouwen buiten zinnen na 'fantastische' huldiging in Utrecht

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman versloeg zondag Denemarken in de EK-finale in Enschede met 4-2 en werd maandag door naar schatting twaalfduizend supporters opgewacht in Park Lepelenburg na een rondvaart.

"Ik heb een beetje tijd nodig om hierbij stil te staan. We hadden wel een feestje verwacht, maar dit was niet normaal gaaf", zocht middenvelder Jackie Groenen tegen NUsport naar woorden.

Lieke Martens, die na de finale tegen Denemarken werd uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi, had moeite om te kiezen welk moment in de afgelopen weken het mooist was.

"De huldiging is heel speciaal en het laatste fluitsignaal was ook geweldig. Ik kan zoveel momenten opnoemen die ik niet meer ga vergeten. Ik ben heel trots op het team."

Besef

Bij keeper Sari van Veenendaal drong in Utrecht pas het besef door wat ze met de Oranjevrouwen heeft losgemaakt door de historische Europese titel.

"Dit was echt fantastisch. Vandaag voelen en zien we pas echt hoeveel support we krijgen vanuit Nederland. Dit had ik niet durven dromen. We hebben echt mensen bij elkaar gebracht en mogen trots zijn op dit team."

Ook aanvoerder Sherida Spitse genoot van alle aandacht. "Dit is echt heel bijzonder en heel mooi. Als je kijkt hoeveel mensen er waren langs het water en hier op het plein... Echt fantastisch."

Met de Europese titel doorbrak Nederland de hegemonie van Duitsland, dat in de voorgaande zes EK-edities steeds de beste was. Dit jaar namen voor het eerst zestien landen deel aan het toernooi.