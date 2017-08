Sneijder ondertekent contract bij OGC Nice en krijgt rugnummer 10

De recordinternational van Nederland speelt het komende seizoen met rugnummer 10. De 33-jarige Sneijder neemt het nummer over van ploeggenoot Mickaël Le Bihan.

Het plan is dat de Utrechter maandagmiddag ook al op het trainingsveld verschijnt om voor het eerst met zijn nieuwe ploeggenoten te trainen.

Sneijder was sinds vorige maand transfervrij nadat Galatasaray besloot om zijn contract te ontbinden. Sindsdien werd hij gelinkt aan transfers naar de Verenigde Staten, Italië, FC Utrecht en Ajax. Uiteindelijk koos Sneijder dus voor de Franse competitie.

OGC Nice werd vorig jaar derde in de Ligue 1. De ploeg van trainer Lucien Favre schakelde vorige week Ajax uit in de derde voorronde van de Champions League. In de play-offs speelt Nice tegen het Italiaanse Napoli voor een plek in de groepsfase van het miljoenenbal.

Recordinternational

Sneijder, die in juni tegen Luxemburg met 131 interlands recordinternational van Oranje werd, was bij Galatasaray een van de grootverdieners. Vorig seizoen maakte hij vijf doelpunten in 27 competitieduels voor de nummer vier van de Turkse Süper Lig.

In totaal was Sneijder 35 keer trefzeker voor 'Gala' in 123 competitiewedstrijden. Hij werd met de Turkse club twee keer kampioen (2013 en 2015) en won drie keer de beker (2014, 2015 en 2016).

Nice wordt voor Sneijder de vijfde club in zijn loopbaan. De middenvelder begon zijn loopbaan bij Ajax en speelde achtereenvolgens voor Real Madrid (2007-2009), Internazionale (2009-2013) en Galatasaray (2013-2017). Met Inter won Sneijder in 2010 de Champions League.