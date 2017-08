Pröpper voor recordbedrag van PSV naar Brighton & Hove Albion

Pröpper tekent voor vier jaar bij Brighton & Hove Albion, meldt de Engelse club maandag op de eigen site.

De nummer twee van het Championship van vorig jaar maakt niet bekend hoeveel ze precies betaalt voor de Nederlander, maar de 'Seagulls' stellen wel dat ze nog nooit zoveel geld hebben neergelegd voor een speler als voor Pröpper.

Volgens Engelse media gaat het om 10 miljoen pond (ruim 11 miljoen euro). Het vorige record stond met 6 miljoen pond (zo'n 6,5 miljoen euro) op naam van doelman Matthew Ryan, die in juni overkwam van Valencia.

"Davy is een speler die al heel veel ervaring heeft", reageert manager Chris Hughton op de transfer van Pröpper. "Hij heeft wedstrijden in de Champions League gespeeld en interlands achter zijn naam staan voor het Nederlands elftal (vijf, red.). Hij is een heel goede aanvulling op onze huidige middenvelders en heeft met 25 jaar een heel goede leeftijd. We zijn heel blij met hem."

Pröpper zelf kijkt erg uit naar spelen in de Premier League. "Dat is de grootste competitie in de wereld, dus het wordt een grote uitdaging. Maar ik denk dat ik er klaar voor ben."

Holla

De Arnhemmer won bij Danny Holla informatie in over Brighton & Hove Albion. De huidige speler van FC Twente stond tussen 2014 en 2016 onder contract bij de Engelse club.

"Holla heeft me heel veel verteld over de club. Hij had veel goede dingen te melden en dat was een grote hulp. De club heeft me ook wat video's laten zien, dus ik weet al vrij veel van de stad."

Pröpper stapte in de zomer van 2015 over van Vitesse naar PSV, waar hij direct een basisplaats veroverde. Hij verlengde zijn contract bij de 23-voudig landskampioen vorig jaar nog met een jaar, tot medio 2020.

Brighton promoveerde in april voor de eerste keer in de clubhistorie naar de Premier League. De 'Seagulls' openen de nieuwe competitie zaterdag met een thuisduel met Manchester City.

