Deense bondscoach legt zich neer bij suprematie Oranjevrouwen op EK

"Het Nederlands elftal was het beste team dit toernooi", zei Nielsen na de voor zijn ploeg teleurstellende eindstrijd in Enschede. "Ze hebben verdiend gewonnen."

"Het is niet makkelijk om een toernooi in eigen huis te spelen, want het is makkelijk om iedereen teleur te stellen. Maar dat heeft Nederland juist niet gedaan, ze hebben heel goed gepresteerd."

De Oranjevrouwen veroverden zondag voor de eerste keer in de historie de Europese titel door voor de tweede keer Denemarken te verslaan op het EK. De Scandinavische vrouwen kwamen nog wel snel op voorsprong in de Grolsch Veste via een benutte strafschop van Nadia Nadim, maar daarna trok Nederland het initiatief naar zich toe.

Na een halfuur leidde de thuisploeg met 2-1 door treffers van Vivianne Miedema en Lieke Martens. Denemarken kwam voor rust nog terug tot 2-2 via een goal van aanvoerder Pernille Harder, maar na rust liep Oranje uit naar een verdiende 4-2 overwinning.

Trots

"Ik ben heel, heel trots op mijn team", zei Nielsen ondanks de nederlaag. "We hebben dit toernooi met zoveel problemen te kampen gehad, maar mijn speelsters zijn tot het einde blijven vechten."

"Maar we waren deze wedstrijd af en toe als Bambi op het ijs, hadden moeite met verdedigen en aanvallen. Soms is het andere team gewoon beter."

Denemarken stond net als Nederland voor de eerste keer in de geschiedenis in een EK-finale. De nummer vijftien van de FIFA-ranking voor het toernooi kwam tot dit jaar nooit verder dan de halve finale (drie keer) op het Europese eindtoernooi.

Volgens Nielsen is het goed voor het vrouwenvoetbal dat er twee 'nieuwe' ploegen in de eindstrijd stonden, en dat er na zes eindzeges van Duitsland op rij een nieuwe Europees kampioen is.

"Dat er een andere winnaar dan Duitsland is, toont aan dat het niveau van het vrouwenvoetbal over de breedte een stuk hoger is geworden", aldus de Deense bondscoach.