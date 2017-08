Cocu: 'Na blamage in Osijek zijn er harde woorden gevallen bij PSV'

"Na de blamage in Osijek zijn er harde woorden gevallen, zowel binnen de groep als tussen de staf en de spelers", aldus Cocu zondag voor de camera van PSV TV.

PSV kreeg drie dagen na het debacle in Kroatië de kans om zich te revancheren in een oefenduel met FC Augsburg en slaagde daar met een 0-0 gelijkspel op de Open Dag van de Duitse club deels in.

Cocu was tevreden over het optreden van zijn ploeg, die voor een groot deel uit spelers bestond die in het tweeluik met Osijek niet of nauwelijks in actie kwamen. Zo verschenen onder anderen Daniel Schwaab, Bart Ramselaar en Gaston Pereiro aan de aftrap.

"Dit gelijkspel is zeker een lichtpunt, vooral door de manier waarop we hebben gespeeld. Ik heb behoorlijk wat momenten gehad waarbij ik heb kunnen genieten van de ploeg. Ik zag toch een bepaalde frisheid en vertrouwen aan de bal", zei de 46-jarige trainer, die twee talenten eruit pikte.

"We hebben ook een aantal andere jongens aan het werk gezien. Vooral Sam Lammers en Kenneth Paal hebben zich positief laten gelden."

Vertrouwen

Toch baalde Cocu er nog enigszins van dat PSV in Duitsland voor de derde keer op rij het net niet wist te vinden. "Een goal had nog wat extra vertrouwen gegeven, maar ik heb veel goede dingen gezien en een beleving waarmee we de weg naar boven in moeten slaan."

Cocu gelooft erin dat hij zijn equipe op tijd kan repareren voor de eerste competitiewedstrijd zaterdag in eigen huis tegen AZ. "Als ik de reactie zondag zag, is dat de juiste manier waarop je moet toewerken naar het duel met AZ. Alles staat nu in het teken van die wedstrijd."

"We moesten eerst de grote teleurstelling voor de club, de fans, de spelers en de staf verwerken en daarna is het belangrijk hoe we volgende week zaterdag gaan starten tegen AZ. De titelrace begint meteen in de eerste wedstrijd."

