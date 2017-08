Ronaldo in selectie Real Madrid voor Europese Super Cup

De 32-jarige Ronaldo is pas sinds afgelopen zaterdag in training bij Real. De aanvaller kreeg langer vrij van zijn club omdat hij in juni met Portugal actief was op Confederations Cup.

Ronaldo was daarom ook niet mee met Real op de oefentournee van de club in de Verenigde Staten in juli en begin augustus. De vedette deed op dat moment voor commerciële redenen een privétour door China.

De verwachting was daarom dat de wedstrijd om de Europese Super Cup nog te vroeg zou komen voor Ronaldo. Overigens heeft trainer Zinedine Zidane in totaal 24 spelers geselecteerd, dus het is allerminst zeker dat hij zijn superster in actie zal laten komen tegen Europa League-winnaar United.

Gareth Bale zit ook in de selectie van Real voor de Super Cup. De Welshman, die vorig seizoen veel blessureleed kende, verliet vorige week de training met een enkelblessure.

Geruchten

Ronaldo ontkrachtte eind vorige maand de hardnekkige geruchten dat hij zou willen vertrekken bij Real, omdat er in Spanje een belastingzaak tegen hem loopt.

De Portugees verscheen vorige maandag voor het eerst voor de rechter in Madrid omdat hij in het verleden voor in totaal 14,7 miljoen euro aan belasting zou hebben ontdoken.

De viervoudig Gouden Bal-winnaar ligt nog tot medio 2021 vast bij Real, waarmee hij in de laatste vier seizoenen drie keer de Champions League won. De club werd afgelopen seizoen ook kampioen van Spanje.

De wedstrijd om de Europese Super Cup begint dinsdagavond om 20.45 uur in de Philip II Arena in het Macedonische Skopje. Vorig jaar won Real na verlenging met 3-2 van Sevilla.

Real Madrid-Manchester United wordt dinsdag live uitgezonden op Veronica en NUsport. De uitzending begint om 20.00 uur.