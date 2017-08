Wiegman roemt teamprestatie na binnenhalen Europese titel

Wiegman werd in januari aangesteld als opvolger van de in december ontslagen Arjan van der Laan. Voorheen was ze assistent-bondscoach onder hem.

"De staf, het team, er was vanaf het begin zo'n klik. We hebben steeds gezegd dat het zo goed voelt, maar dan moet je die wedstrijden wel nog winnen", zei de 47-jarige coach, die Nederland voor het eerst naar de Europese titel leidde.

"Dit was voor het publiek een geweldige wedstrijd", zei Wiegman over de finale tegen Denemarken. "Er stonden twee teams tegenover elkaar die graag wilden voetballen. Teams die dus allebei aanvallend speelden, maar ook ruimte weggaven."

"Dat kunnen we nog verbeteren aan het vrouwenvoetbal: attractief spel en open wedstrijden met twee teams die allebei voor de winst gaan. Uiteindelijk valt het onze kant op, en ik denk dat dat ook terecht was."

Roes

Wiegman leefde de laatste minuten in een soort van roes. "Er ging heel veel door mijn hoofd. We gaan gewoon die beker pakken, dacht ik. Dat is niet normaal."

De Oranjevrouwen worden maandag gehuldigd in het Utrechtse park Lepelenburg. De festiviteiten beginnen om 18.00 uur.