Wenger denkt dat acht clubs kampioen kunnen worden in Engeland

"In de Premier League zijn misschien wel tien clubs die kampioen kunnen worden. Nou ja, dat is overdreven", verbeterde Wenger zichzelf. "Maar zeven of acht ploegen maken kans op de titel. Het wordt een erg interessant seizoen."

Dat Arsenal een van die ploegen is, werd zondag bewezen in de wedstrijd om het Community Shield. Landskampioen Chelsea werd op een 1-1 gelijkspel gehouden, waarna Arsenal de strafschoppen beter nam.

"Deze prijs is voor ons een aanmoediging", zei Wenger zondag. "We zijn de laatste vier jaar steeds zwak aan het seizoen begonnen, dat willen we nu voorkomen."

Wenger heeft vertrouwen in zijn ploeg. "In de voorbereiding hebben we enkele duels met een hoge intensiteit gespeeld. We beginnen aan de Premier League met dezelfde inzet en discipline en dan zien we wel hoe ver we kunnen komen. De concurrentie is groot."

Courtois

De strafschoppenserie werd zondag volgens het ABBA-principe afgewerkt, waarbij de teams niet om en om een penalty nemen maar één team begint en het andere team daarna twee keer mag aanleggen.

Met de nieuwe regel denkt de FIFA dat strafschoppenseries eerlijker verlopen. Bij de vorige opzet won het team dat mocht beginnen meer dan zestig procent van de penaltyseries.

Doelman Thibaut Courtois en aanvaller Alvaro Morata misten zondag achter elkaar hun strafschop voor Chelsea. Courtois schoot hoog over en Morata mikte naast.

Manager Antonio Conte legde uit waarom hij zijn keeper een penalty liet nemen: "Courtois is een van de beste penaltynemers. Tijdens de training laat hij dat vaak zien. Dan laat je hem ook in een serie schieten. Laten we niet vergeten dat Morata een spits is en hij ook miste."

De Premier League begint vrijdag met de wedstrijd tussen Arsenal en Leicester City. Titelverdediger Chelsea komt zaterdag in actie, thuis tegen Burnley.

Bekijk het programma van de Premier League