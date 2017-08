Speelster van toernooi Martens 'ontzettend trots' op team na EK-titel

"Ik voelde me goed tijdens het EK, maar dit had ik niet verwacht. Zonder mijn teamgenoten en de staf had ik dit niet kunnen bereiken. Ik ben iedereen ontzettend dankbaar", zei de dolblije Martens tegen de NOS.

"Iedereen loopt voor elkaar, we hebben gevochten als leeuwinnen op het veld. Er kan wat fout gaan", doelde Martens op de moeizame eerste helft tegen Denemarken. "Maar we zijn blijven vechten. Wauw!"

De 24-jarige Limburgse, die na het EK aan de slag gaat bij FC Barcelona, kon nog niet echt beseffen dat de Europese titel binnen was. "Ik ben zo ontzettend trots. Europees kampioen, hoe vet is dat?!"

Bronzen Schoen

In de eindstrijd in de uitverkochte Grolsch veste in Enschede was Martens goed voor de tweede treffer van Nederland. Van afstand passeerde ze de Deense doelvrouw Stina Lykke Petersen en zorgde ze zo voor de 2-1.

Martens was op het EK in totaal verantwoordelijk voor drie goals, wat haar ook de Bronzen Schoen opleverde. De Engelse Jodie Taylor scoorde vijf keer en kreeg als topscorer de Gouden Schoen.

Oranje-spits Vivianne Miedema was viermaal trefzeker, waaronder twee keer in de finale, en ontving de Zilveren Schoen.