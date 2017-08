Oranjevrouwen emotioneel en trots na 'uitkomen droom'

"Dit is echt niet te geloven. Ik sta hier gewoon voor tv te janken. Het besef moet nog komen, maar dit is echt geweldig", zei een emotionele Vivianne Miedema na afloop in De Grolsch Veste tegen de NOS.

Bij rust waren beide landen nog in evenwicht (2-2), maar Sherida Spitse zorgde vlak na rust via een vrije trap al voor de 3-2. Miedema, die ook al voor de 1-1 had gezorgd, gooide het duel vijf minuten voor tijd op slot met een fraaie actie.

Miedema kreeg aan het begin van het toernooi kritiek op het uitblijven van goals, maar ze is blij dat ze zich na de groepsfase alsnog heeft kunnen bewijzen. "In het begin van het toernooi heb ik het moeilijk gehad, daarna ging het steeds beter lopen."

De spits van Arsenal vond Oranje na rust tegen Denemarken de beste ploeg. "In de eerste helft was het een chaos. Maar in de tweede helft hebben we laten zien hoe goed we kunnen voetballen."

Van de Sanden

Ook Shanice van de Sanden had geen woorden voor het veroveren van de EK-titel. De aanvalster was tegen Denemarken belangrijk met een assist op de 1-1 van Miedema.

"Dit is een droom die is uitgekomen voor ons allemaal", aldus Van de Sanden. "In die laatste wedstrijd hebben we alles gegeven en in de tweede helft waren we ook veel beter. Ik ben echt ontzettend trots op al deze meiden."

Keepster Sari van Veenendaal prees vooral de manier waarop Oranje zich heeft ontwikkeld. "Als ik dit naar team kijk en wat we gepresteerd hebben in de afgelopen weken, dan is dat echt heel bijzonder. Dat het tot zoiets moois zou leiden, durfden we niet te dromen."

Van Veenendaal had van tevoren al verwacht dat Nederland en Denemarken flink aan elkaar gewaagd zouden zijn. "Qua voetbal is Denemarken de beste ploeg waar we tegen gespeeld hebben dit EK. Maar uiteindelijk hebben we de finale verdiend gewonnen."