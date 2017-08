Historische EK-titel Oranjevrouwen dankzij zege op Denemarken

Oranje stond voor het eerst in de finale van een groot toernooi. Voorheen was de halvefinaleplaats op het EK 2009 in Finland de beste prestatie van de voetbalsters.

Duitsland won de laatste zes EK's, maar werd op dit toernooi in de kwartfinale uitgeschakeld door Denemarken, dat nog nooit een groot toernooi gewonnen heeft.

De finale in de Grolsch Veste begon spectaculair. Nadia Nadim benutte al in de zesde minuut een strafschop voor Denemarken. Dankzij treffers van Vivianne Miedema en Lieke Martens stond Oranje na een half uur met 2-1 voor, maar Pernille Harder tekende vervolgens voor de Deense gelijkmaker.

Vroeg in de tweede helft schoot Sherida Spitse Oranje uit een vrije trap opnieuw op voorsprong. Miedema besliste de finale kort voor tijd met haar tweede van de avond: 4-2.

De wedstrijd in Enschede trok 28.182 toeschouwers, een record voor een wedstrijd in het vrouwenvoetbal in Nederland. Het vorige record werd donderdag gevestigd toen 27.093 mensen naar de halve finale tussen Nederland en Engeland (3-0) kwamen.

Slechte start

Oranje kende een slechte start want na iets meer dan vijf minuten ging de bal op de strafschopstip. Met een onhandige en onnodige overtreding vloerde Kika Van Es haar tegenstander Sanne Troelsgaard. Nadim gaf Oranje-keeper Sari van Veenendaal vanaf elf meter geen kans: 0-1.

Oranje antwoordde binnen enkele minuten met de gelijkmaker. De snelle Shanice van de Sanden sprintte op de rechterflank haar bewaker Cecilie Sandvej eruit en gaf laag voor op Miedema, die met een simpele intikker voor de gelijkmaker zorgde.

Van de Sande bleef een plaag voor de Deense defensie, maar Martens slaagde er niet in om een gevaarlijke voorzet van de rechtsbuiten te benutten. Martens had even later wel succes van afstand. Met haar mindere linkerbeen passeerde ze de Deense doelvrouw Stina Lykke Pedersen in de benedenhoek: 2-1.

Van Veenendaal voorkwam daarna dat Nadim voor de tweede keer kon scoren. Harder tekende in de 33e minuut wel voor de gelijkmaker. De aanvoerder vertrok bij een lange bal van eigen helft en ontsnapte zo aan buitenspel. Ze dribbelde naar binnen en verschalkte Van Veenendaal in de korte hoek.

Spitse

Aanvoerder Spitse zette Oranje kort voor rust opnieuw op voorsprong. Ze schoof een vrije trap van ruim twintig meter in de benedenhoek. Lykke Pedersen stond aan de grond genageld.

Het betekende de voor Spitse net als Miedema en Martens haar derde treffer van het toernooi. De Engelse spits Jodie Taylor werd met vijf goals topscorer van het EK.

Na een uur spelen had Miedema haar vierde EK-treffer moeten maken, maar ze volleerde van dichtbij hard op de keeper. Kort daarop schoot Katrine Veje in kansrijke positie net naast het doel van Van Veenendaal.

Bij een Deense hoekschop miste invaller Frederikke Thögersen een mooie schietkans. Vijf minute voor tijd verdween een volley van Troelsgaard slecht centimeters naast het Nederlandse doel.

In de slotfase slaagde Denemarken er niet in een echt slotoffensief te ontketenen. Oranje counterde via Miedema naar de 4-2. De Drentse spits kapte zich goed vrij in het strafschopgebied en schoot raak in de korte hoek.