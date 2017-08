OGC Nice meldt principe-akkoord met Sneijder voor één seizoen

De recordinternational van Oranje komt transfervrij over van Galatasaray, waar in juli zijn contract werd ontbonden. Sneijder was vorig maand ook in gesprek met FC Utrecht, maar de komst van de geboren Utrechter was financieel onhaalbaar voor de Domstedelingen.

Sneijder werd de laatste maanden eveneens in verband gebracht met een transfer naar Sampdoria en de Amerikaanse MLS, maar kiest voor Nice, dat afgelopen week te sterk was voor Ajax in de voorronde van de Champions League.

De Franse club, waar ook Mario Balotelli onder contract staat, neemt het in de play-offs op tegen Napoli voor een plek in het hoofdtoernooi van het miljoenenbal.

Met zijn keuze voor de Franse competitie blijft Sneijder in beeld voor Oranje. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat speelt op 31 augustus een cruciaal duel met Frankrijk in de WK-kwalificatie.

Recordinternational

Sneijder, die in juni tegen Luxemburg met 131 interlands recordinternational van Oranje werd, was bij Galatasaray een van de grootverdieners. Vorig seizoen maakte hij vijf doelpunten in 27 competitieduels voor de nummer vier van de Turkse Süper Lig.

In totaal was Sneijder 35 keer trefzeker voor 'Gala' in 123 wedstrijden in de Turkse Süper Lig. Hij werd met de Turkse club twee keer kampioen (2013 en 2015) en won drie keer de beker (2014, 2015 en 2016).

Nice wordt voor Sneijder de vijfde club in zijn loopbaan. De middenvelder begon zijn loopbaan bij Ajax en speelde achtereenvolgens voor Real Madrid (2007-2009), Internazionale (2009-2013) en Galatasaray (2013-2017). Met Inter won Sneijder in 2010 de Champions League.