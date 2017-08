Oranjevrouwen in vertrouwde opstelling in EK-finale

Nederland won al zijn voorgaande duels op het eindtoernooi in eigen land, waardoor bondscoach Sarina Wiegman geen reden tot wijzigingen ziet.

De 47-jarige Haagse heeft bovendien de beschikking over een fitte selectie. Stefanie van der Gragt vormt met Anouk Dekker het centrale verdedigingsduo.

De kersverse Ajacied viel in de gewonnen kwartfinale tegen Zweden (2-0) uit met knieklachten. Ze was op tijd fit voor de halve eindstrijd, en de klachten zijn daarna niet meer teruggekomen.

Oranje en Denemarken troffen elkaar ook al in de groepsfase. Door een benutte strafschop van Sherida Spitse won het thuisland toen met 1-0.

Duitsland

Denemarken werd achter Nederland tweede in poule A en was in de kwartfinale met 2-1 te sterk voor achtvoudig Europees kampioen Duitsland.

In de halve eindstrijd hadden de Deensen donderdag een verlenging en penalty's nodig tegen Oostenrijk. Oranje rekende op dezelfde dag in de andere halve finale in negentig minuten af met Engeland (3-0).

Zowel Nederland als Denemarken wist nog nooit Europees kampioen te worden. Voor beide ploegen is het de eerste finale.

De wedstrijd in de uitverkochte Grolsch Veste in Enschede start om 17.00 uur en staat onder leiding van de Zwitserse scheidsrechtster Esther Staubli.

Opstellingen

Nederland: Van Veenendaal; Van Lunteren, Dekker, Van der Gragt, Van Es; Groenen, Spitse, Van de Donk; Van de Sanden, Miedema en Martens.

Denemarken: Lykke; Nielsen, Boye, Larsen, Sandvej; Troelsgaard, Kildemoes, Junge, Veje; Nadim en Harder.