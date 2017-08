PSV niet langs FC Augsburg in oefenduel, reserves Feyenoord onderuit

Doelman Jeroen Zoet was de enige basisspeler bij PSV die donderdag ook aan de aftrap stond in Osijek, waar de Eindhovenaren zich blameerden in de derde voorronde van de Europa League. PSV verloor de return in Kroatië met 1-0 en speelt dit seizoen geen Europees voetbal.

Zoet maakte tegen FC Augsburg in de rust plaats voor Yanick van Osch. In de tweede helft verschenen Jorrit Hendrix, Hirving Lozano, Jürgen Locadia, Steven Bergwijn en Joshua Brenet op het veld voor PSV.

Middenvelder Davy Pröpper, die in verband wordt gebracht met een vertrek uit Eindhoven, en spits Luuk de Jong reisden niet mee naar Augsburg.

PSV maakt zich op voor de start van de Eredivisie. De ploeg van trainer Phillip Cocu begint het nieuwe seizoen volgende week zaterdag met een thuiswedstrijd tegen AZ (aftrap 18.30 uur).

Feyenoord

De reserves van Feyenoord leden een oefennederlaag tegen De Graafschap. De Rotterdammers verloren achter gesloten deuren op Varkenoord met 2-3 van de Jupiler League-club.

Anthony van den Hurk toonde zich de grote plaaggeest van Feyenoord. De spits nam alle drie de doelpunten van De Graafschap voor zijn rekening. Namens de landskampioen kwamen aanwinsten Jeremiah St. Juste en Sofyan Amrabat tot scoren.

Trainer Giovanni van Bronckhorst deed geen beroep op de spelers die zaterdag in de basis verschenen in het na strafschoppen gewonnen duel met Vitesse in de strijd om de Johan Cruijff Schaal (4-2).

Wel maakte Van Bronckhorst naast St. Juste en Amrabat gebruik van de diensten van onder anderen Miquel Nelom, Renato Tapia, Bilal Basaçikoglu en Michiel Kramer.

Feyenoord begint het nieuwe seizoen in de Eredivisie volgende week zondag met een thuiswedstrijd tegen FC Twente.