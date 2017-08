Bosz verliest met Dortmund na penalty's van Bayern in Super Cup

Na de reguliere speeltijd stond het 2-2 in het Signal Iduna Park en dus moesten er penalty's aan te pas komen om een beslissing te brengen. Daarin miste Joshua Kimmich namens Bayern en Sebastian Rode en Marc Bartra namens Dortmund, waardoor de bezoekers aan het langste eind trokken.

Dortmund begon nog uitstekend aan de wedstrijd in eigen huis. Christian Pulisic stond na twaalf minuten oog in oog met doelman Sven Ulreich en faalde niet in de afronding.

Bayern, dat het moest doen zonder de geblesseerde Arjen Robben, richtte zich echter al snel op en tekende zes minuten na de openingstreffer al voor de gelijkmaker via Robert Lewandowski.

Het bleef lange tijd bij 1-1, maar het was het Dortmund van Bosz dat een kwartier voor tijd opnieuw tot scoren kwam. Ousmane Dembélé stuurde Pierre-Emerick Aubameyang weg met een steekpass en de spits zorgde met een fraai puntertje voor de 2-1.

Scrimmage

Dortmund leek op weg naar de eerste prijs van het seizoen, maar Bayern pakte de laatste strohalm door vlak voor tijd de 2-2 binnen te werken. Na een bijzondere scrimmage in het vijfmetergebied van doelman Roman Bürki was het Lukasz Piszczek die de bal zeer ongelukkig in eigen doel werkte.

Bayern begon nog slecht aan de beslissende strafschoppenserie doordat de penalty van Kimmich werd gepakt, maar missers van Rode en Bartra bezorgden Bayern alsnog de zesde Super Cup in de clubhistorie. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti won de prijs vorig jaar ook ten koste van Dortmund. Toen was Bayern met 2-0 te sterk.

Voor Bosz is het verliezen van de Super Cup een nieuwe tegenvaller na een al wisselvallige voorbereiding met Dortmund. Daarin werd gewonnen van Urawa Red Diamonds (3-2) en AC Milan (3-1), maar verloren van Rot-Weiss Essen (3-2), Espanyol (1-0) en Atalanta Bergamo (1-0).