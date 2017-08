Van Bronckhorst vindt dat Feyenoord nog 'paar stappen moet maken'

"Halverwege de eerste helft werd ons spel minder. We moeten nog wel een paar stappen maken, al is het beter om die stappen te maken met een schaal in handen", aldus Van Bronckhorst, die Feyenoord na een strafschoppenreeks zag zegevieren in De Kuip nadat de stand na negentig minuten nog 1-1 was.

De regerend landskampioen overtuigde niet in de tweede helft, maar begon uitstekend aan het treffen met bekerwinnaar Vitesse. Jens Toornstra schoot al na acht minuten op fraaie wijze de 1-0 binnen, tot tevredenheid van Van Bronckhorst.

"De eerste twintig minuten speelden we het spel zoals ik dat wil zien. Dat deden we fantastisch. Na de uitstekende openingstreffer moesten we eigenlijk doorzetten."

Büttner

Vitesse knokte zich echter terug in de wedstrijd en maakte na rust ook de gelijkmaker. Alexander Büttner benutte na 58 minuten een strafschop nadat Karim El Ahmadi spits Tim Matavz had neergehaald.

In de beslissende strafschoppenserie toonde zich Feyenoord alsnog de sterkste dankzij doelman Brad Jones, maar Van Bronckhorst had graag een andere tweede helft gezien van zijn ploeg.

"Het kost natuurlijk ook veel kracht en energie, maar we moeten wel blijven doen wat we moeten doen. Dat deden we in het tweede deel van de wedstrijd niet. De laatste linie zakte te ver naar achteren", concludeerde de coach.

Fraser

Trainer Henk Fraser baalde vooral van de manier waarop Vitesse het onderspit dolf tegen Feyenoord. "Soms verlies je terecht, soms minder terecht en soms na een loterij. Dat was nu het geval", aldus de coach.

Fraser zag dat zijn ploeg in de eerste helft weinig in te brengen had en na rust juist meer lef toonde. "Feyenoord begon uitstekend aan wedstrijd. Wij deden wat dingen minder, maar dat dwong Feyenoord ook af."

"In de tweede periode van de eerste helft deden we het al beter", vond Fraser. "In de tweede helft kregen we De Kuip soms zelfs stil. Toen hebben we ook meer lef getoond."