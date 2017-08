El Ahmadi blij met videoarbiter ondanks toekennen strafschop

El Ahmadi ging na een klein uur spelen in de fout tegen de doorgebroken Tim Matavz. Arbiter Danny Makkelie liet echter doorspelen, waarna Nicolai Jörgensen uit de daaropvolgende aanval voor 2-0 leek te zorgen.

Makkelie keurde die treffer wegens buitenspel echter af en raadpleegde vervolgens de videoarbiter. "Ik dacht dat hij dat ging doen om onze goal goed te keuren", zei El Ahmadi bij SBS6. "Toen ik hoorde dat het om het penaltymoment ging, wist ik hoe laat het was."

Volgens de middenvelder had de videoarbiter het namelijk bij het juiste eind. "Het was een terechte penalty. Ik raak hem gewoon en ik vind het goed dat dat meteen nagekeken kan worden. Ik was het er ook mee eens."

Chaotisch

Na de penalty, binnnengeschoten door Alexander Büttner, werd het volgens de captain een chaotisch duel. "Vooral van onze kant. Het werd wel een echte wedstrijd."

Dat had Feyenoord ook aan zichzelf te wijten, vindt El Ahmadi. Na de vroege openingstreffer van Jens Toornstra verzuimde Feyenoord namelijk de score verder op te voeren, waarna Vitesse na zijn overtreding langszij kwam. In de strafschoppenreeks was doelman Brad Jones de held. De Australiër pakte twee Arnhemse inzetten.

"Uiteindelijk zijn we vooral blij dat we hebben gewonnen", aldus El Ahmadi. "We hadden niet op strafschoppen geoefend, maar ik had er wel vertrouwen in dat Brad ze zou pakken. Dit is een prijs die veel jongens nog niet hebben gewonnen. Het is lekker om het seizoen zo te beginnen."