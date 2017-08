Feyenoord verslaat Vitesse na strafschoppen en pakt Johan Cruijff Schaal

Voor het eerst in de historie van de Johan Cruijff Schaal werden er direct strafschoppen genomen in plaats van eerst een verlenging te spelen. Doelman Brad Jones ontpopte zich tot de held van Feyenoord door de inzetten van Tim Matavz en Milot Rashica te pakken.

Jens Toornstra had in de reguliere speeltijd al in de zevende minuut de openingstreffer gemaakt. De middenvelder van Feyenoord volleerde hard raak op aangeven van Jean-Paul Boëtius.

Vroeg in de tweede helft schoot Alexander Büttner Vitesse op gelijke hoogte uit een strafschop die door scheidsrechter Danny Makkelie was toegekend met hulp van video-arbitrage. Makkelie keurde vlak daarvoor een treffer van Feyenoord-spits Nicolai Jörgensen af.

Feyenoord won de Johan Cruijff Schaal eerder in 1991 (toen het nog PTT Telecom Cup heette) en 1999, toen respectievelijk PSV en Ajax werden verslagen.

De Rotterdammers beginnen het nieuwe seizoen in de Eredivisie volgende week zondag om 14.30 uur met een thuiswedstrijd tegen FC Twente. Vitesse speelt een dag eerder (20.45 uur) thuis tegen NAC Breda.

Effectief

Feyenoord toonde zich zaterdag in de beginfase van het duel om de Johan Cruijff Schaal uiterst effectief. Nadat doelman Brad Jones eerst vrij simpel een schot van Vitesse-aanvaller Bryan Linssen keerde, was het aan de andere kant direct raak.

Zomeraanwinst Boëtius brak door over de linkerflank en bediende de geheel vrijstaande Toornstra, die de bal ineens op zijn slof nam en keeper Remko Pasveer kansloos liet. Nog binnen het kwartier was Boëtius dicht bij 2-0, maar zijn schot ging over.

In het restant van de eerste helft gebeurde er bitter weinig in Rotterdam. Pas vijf minuten voor rust viel er weer een echte kans te noteren en bij die mogelijkheid kwam Feyenoord goed weg, want Linssen schoot tegen de lat.

Consternatie

De tweede helft begon levendiger en na tien minuten was er flinke consternatie. Makkelie zag aanvankelijk geen strafschop in een overtreding van Karim El Ahmadi op Vitesse-spits Tim Matavz en keurde in de Feyenoord-aanval die volgde een doelpunt van Jörgensen af wegens buitenspel.

De scheidsrechter was echter niet zeker van zijn zaak en maakte gebruik van on-field review, waarbij hij de beelden langs het veld nog eens bekeek. Makkelie besloot om Vitesse alsnog een penalty te geven en Büttner faalde niet.

Feyenoord had het in de tweede helft lastig met Vitesse. Beide ploegen leverden strijd, maar kwamen amper tot grote kansen. Jörgensen stichtte gevaar met een schot vanuit een moeilijke hoek en datzelfde gold aan de andere kant voor Linssen.

In de uiteindelijke strafschoppenserie bleek Vitesse minder goed tegen de druk bestand dan Feyenoord. Matavz en Rashica, de eerste twee nemers namens de Arnhemmers, slaagden er niet in Jones te passeren. Feyenoord bleef foutloos.