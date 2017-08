Miedema en Wiegman beducht voor 'geweldig' Denemarken in EK-finale

"Denemarken is een geweldig team dat vooral in de voorhoede veel kwaliteit heeft. Ze hebben dit toernooi laten zien gegroeid te zijn door Duitsland uit het toernooi te knikkeren. Dat stelt ons alleen maar meer op onze hoede", aldus Miedema zaterdag op de persconferentie.

De Oranjevrouwen, die zich donderdag voor de finale plaatsten door Engeland met 3-0 te verslaan, wonnen tot dusver elke wedstrijd dit EK. Nederland en Denemarken kwamen elkaar in de groepsfase ook al tegen, al was die 1-0 zege van Oranje zwaarbevochten.

Miedema beseft dat haar ploeg anders voor de dag moet komen dan in die wedstrijd. "We wonnen wel van ze, maar het was een heel lastige wedstrijd. We moeten nu veel scherper aan de wedstrijd beginnen en ook dan wordt het niet makkelijk voor ons. We zijn allemaal een beetje nerveus, maar kunnen niet wachten om die wedstrijd te spelen."

Wiegman

Wiegman heeft net als Miedema veel zin in de finale. De bondscoach heeft goede hoop dat haar ploeg het thuisvoordeel kan benutten tegen Denemarken.

"We hebben de ervaring van een stadion vol Oranjesupporters afgelopen donderdag al gehad. Dat was fantastisch en heeft het elftal een boost gegeven", aldus Wiegman. "Het is voor ons een stimulans om te laten zien wie we zijn en dat gaan we zondag weer doen."

Wiegman weet naar eigen zeggen precies wat ze kan verwachten tegen de Denen. "We hebben al tegen ze gespeeld. In de eerste helft waren wij sterker en in de tweede helft waren zij dat. We hebben ze daarna gevolgd en wat betreft de strategie hebben we ons goed voorbereid."

De EK-finale in De Grolsch Veste begint zondag om 17.00 uur.