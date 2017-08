KNVB test ook dit seizoen met videoarbiter in bekertoernooi

In de Eredivisie wordt, in tegenstelling tot onder meer de Duitse Bundesliga, de Italiaanse Serie A en de Belgische Jupiler Pro League, zoals verwacht nog niet getest met de hulp op afstand.

"Dit is opnieuw een mooie stap voor videoarbitrage", zegt operationeel directeur van de KNVB Gijs de Jong over de keuze om opnieuw videoarbitrage in te zetten tijdens het KNVB-bekertoernooi.

"Wij zijn blij dat, nadat wij vorig seizoen zijn begonnen met live testen in ons bekertoernooi, Amerika, Duitsland, Italië, Portugal, Polen en België nu aan de slag gaan met videoarbitrage in hun competitie."

De Jong ziet dat er nog ruimte voor verbetering is. "Voor het voetbal is het van belang dat er veel gewerkt wordt met videoarbitrage. Het is namelijk belangrijk om videoarbitrage zo snel mogelijk op een nog hoger niveau te krijgen en dit kan alleen door hier veel mee te werken."

Doellijntechnologie

De bekerfinale tussen AZ en Vitesse (0-2) van vorig jaar kende een primeur doordat er voor het eerst in een officieel duel naast videoarbitrage ook doellijntechnologie aanwezig was.

Eerder in het toernooi speelde de videoscheidsrechter een hoofdrol bij FC Utrecht-SC Cambuur in de kwartfinale en AZ-SC Cambuur in de halve finale.

In Utrecht draaide arbiter Pol van Boekel met behulp van on-field review zijn beslissing om de thuisploeg een strafschop te geven terug en in Alkmaar werd op advies van de videoscheidsrechter een late treffer van AZ afgekeurd.

Eredivisie

De KNVB had in een eerder stadium al laten weten vanaf het seizoen 2018/2019 wellicht pas te experimenteren met videoarbitrage in de Eredivisie. Volgens directeur De Jong is die keuze doordacht.

"Als KNVB hebben wij er bewust voor gekozen om dit seizoen nog intensief te testen in ons bekertoernooi. Wat er de komende seizoenen nog staat te gebeuren op dit gebied is nog even afwachten", zegt hij.

"Dit hangt af van onze bevindingen, de bevindingen van de IFAB, maar ook van financiering. Wij zijn in ieder geval erg blij met deze ontwikkeling. Iedereen wil dat het voetbal nog eerlijker wordt en videoarbitrage zorgt hiervoor."

Vorig seizoen werd de videoscheidsrechter ingezet bij alle bekerduels vanaf de kwartfinales.