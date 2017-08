Feyenoord met Berghuis in strijd om Johan Cruijff Schaal tegen Vitesse

Berghuis tekende maandag een contract tot medio 2021 bij Feyenoord, waar hij vorig seizoen ook al op huurbasis speelde. Trainer Giovanni van Bronckhorst geeft de aanvaller direct de voorkeur als rechtsbuiten. Jean-Paul Boëtius en spits Nicolai Jörgensen completeren de voorhoede.

Ook aanwinsten Kevin Diks en Ridgeciano Haps hebben een basisplaats bij de regerend landskampioen. De verdedigers staan respectievelijk geposteerd als rechts- en linksback en maken hun officiële debuut. Diks en Haps zijn de vervangers van de vertrokken vleugelverdedigers Terence Kongolo (AS Monaco) en Rick Karsdorp (AS Roma).

De andere nieuwkomers, verdediger Jeremiah St. Juste en middenvelder Sofyan Amrabat, beginnen op de bank. Karim El Ahmadi, die dit seizoen door het vertrek van Dirk Kuijt (gestopt) de aanvoerdersband draagt, vormt een middenveld met Jens Toornstra en Tonny Vilhena.

Doelman Brad Jones verdedigt net als vorig seizoen het doel van Feyenoord. Van Bronckhorst kan niet beschikken over Kenneth Vermeer, die woensdag op de training een peesblessure in zijn hand opliep en minimaal twee maanden uitgeschakeld is.

Vitesse

Bij bekerwinnaar Vitesse maken zes spelers hun officiële debuut. Aanwinsten Remko Pasveer, Fankaty Dabo, Thulani Serero, Thomas Bruns, Tim Matavz en Bryan Linssen staan allen aan de aftrap.

Doelman Pasveer kwam deze zomer over van PSV en krijgt van trainer Henk Fraser direct de voorkeur boven Eloy Room, die vorig seizoen nog onder de lat stond.

De wedstrijd tussen Feyenoord en Vitesse begint om 18.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.

Het is de eerste keer sinds 1995 dat de strijd om de Johan Cruijff Schaal wordt beslecht in De Kuip. Tussen 1996 en 2016 werd het duel tussen de landskampioen en de bekerwinnaar gespeeld in de Arena.

Feyenoord won de Johan Cruijff Schaal twee keer eerder, Vitesse sleepte de prijs nog nooit in de wacht.

Opstelling Feyenoord: Jones; Diks, Botteghin, Van der Heijden, Haps, El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Jörgensen en Boëtius.

Opstelling Vitesse: Pasveer; Dabo, Kashia, Kruiswijk, Büttner; Bruns, Serero, Foor; Rashica, Matavz en Linssen.

De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Feyenoord en Vitesse wordt live uitgezonden op SBS en NUsport.nl. De voorbeschouwing begint om 17.30 uur.