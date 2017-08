Recordaankoop Neymar niet speelgerechtigd bij seizoensopener PSG

De Franse voetbalbond heeft de benodigde papieren niet op tijd ontvangen uit Spanje, meldt sportkrant L'Équipe. Daardoor is de 25-jarige aanvaller nog niet speelgerechtigd.

Neymar kwam donderdag voor een recordbedrag van 222 miljoen euro over van FC Barcelona. Vrijdagmiddag werd hij officieel gepresenteerd in de Franse hoofdstad.

"Ik ben extreem blij. Paris Saint-Germains ambities spreken me aan", zei Neymar. "Ik heb vier seizoenen in Europa achter de rug en voel me klaar voor een volgende uitdaging."

De eerstvolgende mogelijkheid voor de Braziliaan om in actie te komen voor zijn nieuwe club is volgende week zondag. Dan staat er voor PSG een uitwedstrijd tegen Guingamp op het programma.

Seizoensopener

De seizoensopener van PSG begint zaterdag om 17.15 uur. Het duel zou aanvankelijk om 17.00 uur beginnen, maar vanwege een grootse presentatie van de nieuwe aankoop begint de wedstrijd in Parc des Princes een kwartier later.

Kampioen AS Monaco begon vrijdag het seizoen met een moeizame overwinning op Toulouse: 3-2. Bij Monaco kwam de van Feyenoord overgekomen linksback Terence Kongolo niet in actie. Kylian Mbappé, die in de belangstelling staat van meerdere Europese topclubs, deed wel gewoon mee.

