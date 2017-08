Fotoserie: Koster en Hoogendijk nemen afscheid in Johan Cruijff Arena

Nadat het vlaggenschip van de Amsterdamse club een openbare training had afgewerkt in het stadion was het de beurt aan Koster en Hoogendijk om voor de laatste maal het veld te betreden.

Het tweetal had voornamelijk voormalige ploeggenoten uitgenodigd om dit moment met hen te delen. Zo gaven onder anderen Merel van Dongen, Tessel Middag en Kirsten van de Ven acte de présence in de redelijk gevulde Arena.

Ook bekende Ajacieden als Edwin van der Sar, Aron Winter, Dennis Bergkamp en Sjaak Swart waren op het gras te bewonderen.

Na afloop van de drie potjes van elk tien minuten vormden de aanwezigen een erehaag voor Koster en Hoogendijk en werden zij tijdens de ereronde op de schouders gehesen.

Boegbeelden

De 36-jarige Koster en de 32-jarige Hoogendijk speelden sinds 2012 bij Ajax, dat toen begon met vrouwenvoetbal. Hoogendijk kwam in de tussentijd voor Arsenal uit, maar keerde later terug in Amsterdam.

Koster en Hoogendijk kenden een uiterst succesvol laatste seizoen bij Ajax. Ze veroverden met de topclub zowel de landstitel als de KNVB-beker.

Koster en Hoogendijk waren jarenlang boegbeelden van het Nederlands elftal. Koster (139 interlands) debuteerde in 1997 in Oranje en Hoogendijk (103 interlands) speelde zeven jaar later haar eerste wedstrijd voor Nederland.