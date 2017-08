Oranjevrouwen hebben bereiken EK-finale niet te lang gevierd

"We hebben het niet zo lang gevierd", zei middenvelder Jackie Groenen na de uitlooptraining van vrijdag. "We hebben wel een muziekje opgezet in de bus. En daarna is er nog heel even familie geweest. Maar we moesten allemaal op tijd naar bed, dus dat was heel kort."

Nederland treft zondag in de finale Denemarken, waar eerder in de poulefase met 1-0 van werd gewonnen.

Groenen: "Ik denk dat het een moeilijke wedstrijd wordt. Ik vond Denemarken sterk in onze poule. We hebben al tegen ze gespeeld, dat maakt het niet makkelijker. Wij kennen hen, maar zij ons ook.''

Spanning

Bij Oranje was vrijdag van spanning nog niet echt sprake, oordeelde Groenen. "Het is vandaag nog een beetje 'the day after', zal ik maar zeggen."

"Vanaf zaterdag zal dat wel komen. Ik hoop dat ik mijn goede vorm door kan trekken en er in de finale er nog een schepje bovenop kan doen.''

De EK-finale in Enschede begint zondag om 17.00 uur.