Ajax-coach Keizer vindt Rosenborg pittige tegenstander

"Gezien de tegenstanders die we konden krijgen, treffen we het niet goed met de loting", aldus Keizer op de clubwebsite. “Aan de andere kant mogen we blij zijn dat we niet ver van huis hoeven te voetballen."

De Amsterdammers konden naast Rosenborg gekoppeld worden aan Oleksandrija uit Oekraïne, Skenderbeu uit Albanië, het Oostenrijkse Altach, Vardar uit Macedonië of Suduva uit Litouwen.

De technische staf van Ajax gaat de huidige landskampioen van Noorwegen de komende weken uitgebreid analyseren.

"Ik ken de Noorse competitie niet goed, maar ik weet wel dat het een fysieksterke competitie is. Daarbij staan ze bovenaan. Nicklas Bendtner speelt in de spits, dat is een goede spits van Arsenal geweest. We gaan ze nog uitgebreid bekijken."

Nadeel

Ajax begint op donderdag 17 augustus met een thuiswedstrijd. Op donderdag 24 augustus wacht de return in Trondheim.

Keizer ziet het niet als een nadeel dat zijn ploeg eerst thuis moet spelen. "Dat maakt ons niets uit. In de voorronde van de Champions League speelden we de return in eigen huis, maar konden we het niet afmaken", doelt Keizer op de uitschakeling van Ajax in de derde voorronde van de Champions League afgelopen woensdag tegen Nice.

Keizer erkent dat er door die nederlaag extra druk op de wedstrijden tegen Rosenborg komt te staan. Wanneer Ajax Nice had uitgeschakeld, was het team zeker van Europees voetbal geweest. "We moeten nu winnen om de groepsfase van de Europa League te bereiken. Dat is een extra nadeel van het duel van afgelopen woensdag."

FC Utrecht

Voor FC Utrecht rolde vrijdag het sterke Zenit Sint-Petersburg uit de koker voor de laatste voorronde van de Europa League. "Van alle ploegen die we hadden kunnen treffen, springt deze er uit", zegt trainer Erik ten Hag tegen het AD.

"Voor de jongens is dit een heel mooie ervaring. Een echte belevenis. Dat Zenit een sterke tegenstander is, mag duidelijk zijn."

FC Utrecht schakelde donderdag in de derde voorronde van de Europa League het Poolse Lech Poznan uit.