Neymar kiest voor PSG vanwege 'grotere uitdaging' in Parijs

"Ik wilde een grotere uitdaging, dat is mijn ambitie", zei Neymar bij zijn eerste publieke optreden in Parijs. "Ik heb mijn hart gevolgd en daarom ben ik nu hier. Dit was het juiste moment om iets anders te proberen."

De transfersoap rondom de 25-jarige aanvaller duurde enkele weken. Vanwege de UEFA-regels van Financial Fair Play kon PSG de vertrekclausule in het contract van Neymar bij FC Barcelona niet zelf betalen. Om de reglementen te omzeilen bedacht QIA, dat eigenaar is van de Franse club, een ingewikkelde constructie.

Neymar werd daardoor voor een bedrag van 300 miljoen euro ambassadeur van het WK voetbal 2022 in Qatar. Met dat geld kocht hij donderdag zelf zijn contract af voor 222 miljoen euro. Daardoor werd hij transfervrij en kon hij een lucratief contract bij PSG tekenen.

"Het was een van de moeilijkste beslissingen uit mijn leven om Barcelona te verlaten", stelde Neymar vrijdag. "Ik zat bij een geweldige club, waar ik van houd en waar ik veel vrienden heb. Het was absoluut niet makkelijk om te vertrekken, dat kan ik je verzekeren."

"Ik heb het besluit woensdag genomen. Vervolgens heb ik als eerste Barcelona-trainer Ernesto Valverde geïnformeerd, want ik heb heel veel respect voor hem en de club. Het doet me pijn als er Barça-fans zijn die me een verrader vinden. Maar ik denk dat elke speler zelf mag beslissen of hij bij een club blijft of niet."

Geld

Neymar, die een vijfjarig contract met een jaarsalaris van naar verluidt 45 miljoen euro netto tekende in Parijs, benadrukte dat geld niet zijn belangrijkste motivatie voor de transfer is. "Het gaat mij nooit alleen om het geld. Ik wil geschiedenis schrijven met PSG. Alles is hier aanwezig om uit te groeien tot de grootste club ter wereld.''

PSG-clubvoorzitter Nasser Al Khelaifi, die naast Neymar zat op de persconferentie, meldde dat Neymar "veel meer geld" had kunnen verdienen bij andere clubs. "Als hij alleen voor het geld had gekozen, had hij beter naar een andere club kunnen gaan die hem nog meer wilde betalen. Hij komt hier voor de prijzen, niet voor het geld."

Al Khelaifi sprak van een "geweldige transfer", die volgens hem volledig binnen de regels van de Financial Fair Play vallen. "Vandaag is het een heel kostbare transfer, maar hoe is dat over twee of drie jaar? Ik denk niet dat het te kostbaar is. We zullen absoluut meer geld gaan verdienen, dat is de kracht van PSG."

"We zullen heel transparant zijn over de Financial Fair Play. Ik heb een heel sterk team om me heen", aldus Al Khelaifi, die een advies had voor de aanwezige journalisten. "Als jullie denken aan Financial Fair Play, zou ik een kop koffie nemen en je er niet druk om maken."

Groen licht

Paris Saint-Germain opent het nieuwe seizoen zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Amiens. Als het aan Neymar ligt, doet hij direct mee.

"Ik ben er klaar voor. Als ik kan spelen morgen, waarom niet? Het is nog wachten op groen licht van de medische staf.''