Technisch manager Brands zegt dat positie Cocu 'geen issue' is

"Ik denk vooral na over wat de consequenties zijn voor heel de club", zei de technisch manager van de Eindhovenaren vrijdag tegen de Nederlandse media, kort voor vertrek terug naar Brabant.

"Daar ben ik veel drukker mee bezig. En zeker niet met de positie van Phillip. Ik denk dat dat geen issue is. Je moet niet na twee wedstrijden, hoe teleurstellend die ook waren, alles op zijn kop gaan zetten."

NK Osijek deed PSV donderdagavond opnieuw de das om. De Kroaten waren net als in het Philips Stadion met 1-0 te sterk voor de Eindhovenaren. Het is voor het eerst in 44 jaar dat PSV geen deel uitmaakt van een Europees hoofdtoernooi.

"Ik heb niet geslapen, veel nagedacht", laat Brands weten. "De ramp is groot, het komt nooit voor. We hebben Europees voetbal begroot. We zullen financieel een gat moeten opvullen."

Transfermarkt

Volgens Brands heeft PSV het vooral in Eindhoven laten liggen. "In de thuiswedstrijd hebben we een dusdanig resultaat neergezet, dat het hier heel lastig werd. We hebben twee keer niet gebracht wat we moeten brengen."

Brands wil de selectie van PSV nog versterken voor het einde van de transfermarkt. "Voor ons is nog steeds één positie vacant, en dat is de linksbackpositie. Daar zal ik me op blijven richten.''

Voor PSV blijven dit seizoen alleen de competitie en het KNVB-bekertoernooi over. De Eredivisie begint voor PSV volgende week zaterdag met een thuiswedstrijd tegen AZ.