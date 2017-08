Trainer Ten Hag prijst nieuwelingen na Europees succes FC Utrecht

"Als je zo aan je seizoen begint met alle hobbels die we zijn tegengekomen, dan is dat geweldig", aldus Ten Hag voor de camera van FOX Sports.

"Dit team is net bij elkaar. We hebben veel tegenslagen gekend, de kop en het zenuwstelsel van de ploeg zijn vertrokken. Dat moesten we oplossen."

FC Utrecht raakte deze zomer een aantal belangrijke spelers kwijt. Zo vertrok clubtopscorer Sebastian Haller naar Eintracht Frankfurt en verkaste smaakmaker Soufyan Amrabat naar Feyenoord. Daarvoor in de plaats kwamen onder anderen spits Cyriel Dessers van NAC en de transfervrije Urby Emanuelson.

"Ik wist al dat ik een heel goed stel had", zegt Ten Hag. "De nieuwe jongens hebben allemaal stuk voor stuk laten zien dat ze de potentie hebben om bij FC Utrecht te spelen en dat ze een heel goede en belangrijke rol kunnen gaan vervullen."

"Daarbij valt het gelijk goed in elkaar. Ze hebben gevochten als leeuwen, met elkaar en voor elkaar."

Leermomenten

FC Utrecht voelde zich in het duel meerdere keren benadeeld door de arbitrage. Bij het eerste doelpunt van de Polen stonden meerdere spelers van Lech Poznan buitenspel. In de tweede helft werd een treffer van de bezoekers om onduidelijke redenen afgekeurd.

Ten Hag vindt het knap dat zijn ploeg zich niet van de wijs liet brengen door de beslissingen van de scheidsrechter.

"Het is niet makkelijk voor een speler om rustig te blijven. Er zitten ontzettend veel leermomenten in deze wedstrijd. Je probeert er wel wat aan te doen door de arbitrage erop te wijzen. Maar het optreden van het arbitraal kwartet was een schande."

Leeuwin

De opgave van FC Utrecht werd nog zwaarder nadat Ramon Leeuwin twintig minuten voor tijd met rood moest vertrekken. Hoewel de situatie penibel was, maakte de trainer zich geen extra zorgen. "We hebben vaak op die situaties getraind. We weten wat we moeten doen. Met tien man maken we uiteindelijk ook een doelpunt."

Ten Hag verwacht dat de Europese wedstrijden zullen helpen in de aanloop naar de start van de Erevidisie. "Ik ben heel blij dat we zo aan het seizoen kunnen beginnen. Dit helpt ontzettend in de aanloop naar het seizoen. We zullen deze wedstrijden meenemen en ervan leren. Hier gaan we verder op bouwen."

FC Utrecht begint de Eredivisie op vrijdag 11 augustus met een uitwedstrijd bij ADO Den Haag.