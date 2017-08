Engelse bondscoach noemt 'uitstekend' Oranje terechte EK-finalist

"Ik feliciteer Nederland met de finaleplaats, ze verdienen het", aldus Sampson na de 3-0 nederlaag van zijn ploeg in de halve finale in Enschede.

"We wisten dat het moeilijk zou worden. We speelden tegen het gastland, voor een vol stadion en tegen een uitstekend en zeer gemotiveerd team. De fans maakten dit een heel speciale avond voor het vrouwenvoetbal. Als er meer van dit soort wedstrijden zullen komen, dan staat de sport er heel goed voor."

Tweevoudig EK-finalist Engeland had net als Oranje alle vier zijn wedstrijden voor de halve finale gewonnen, maar de 'Lionesses' zagen hun hoop op een eerste Europese titel in de Grolsch Veste vervliegen door treffers van Vivianne Miedema, Daniëlle van de Donk en Millie Bright (eigen goal).

"Ik ben heel trots op mijn team, ze konden niet meer geven dan dat ze gedaan hebben", zei Sampson. "Dat geldt niet alleen in deze wedstrijd, maar voor het hele afgelopen jaar. Maar natuurlijk zijn we nu heel erg aangeslagen. Er waren heel veel tranen in de kleedkamer, bij de speelsters en bij de technische staf."

Penalty's

Sampson liet tijdens de wedstrijd in Enschede langs de zijlijn meerdere malen zijn ongenoegen blijken over het optreden van de Franse arbiter Frappart. De Engelsen waren vooral verbolgen over drie mogelijke penalty's die niet gegeven werden.

"De beslissingen vielen niet onze kant op", bleef de bondscoach na afloop redelijk mild. "Dat gebeurt soms."

"Natuurlijk is dat een bittere pil in een wedstrijd als deze, maar scheidsrechters doen hun best en ik weet zeker dat deze arbiter ook haar best deed."

Spits Jodie Taylor, met vijf goals topscorer van het EK, stelde dat het "niet de avond was" van Engeland. "Nederland heeft een goed team, maar het is teleurstellend dat het niet onze kant op viel."

Nederland speelt zondagavond vanaf 17.00 uur de EK-finale tegen Denemarken.