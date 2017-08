Oranjevrouwen bij zege in EK-finale maandag gehuldigd in Utrecht

Als het Nederlands elftal in de eindstrijd Denemarken weet te verslaan, dan zal de ploeg maandagavond tussen 18.00 uur en 20.30 uur worden gehuldigd op het Lepelenburg, schrijft burgemeester Jan van Zanen vrijdag in een brief (pdf) aan de Utrechtse gemeenteraad.

De KNVB informeerde 24 juli bij het stadsbestuur van Utrecht of de eventuele huldiging daar plaats zou mogen vinden. Oranje begon het toernooi op zondag 16 juli in deze stad met een zege van 1-0 op Noorwegen.

"De KNVB koos voor Utrecht, een van de zeven speelsteden, vanwege de prachtige start van het toernooi op 16 juli, de centrale ligging van onze stad en de gunstige ligging ten opzichte van de KNVB campus, het basiskamp van de Oranjeleeuwinnen", schrijft Van Zanen.

De Oranjevrouwen zullen alleen in het zonnetje worden gezet als ze zondag in Enschede weten te winnen van Denemarken.

De ploeg van Sarina Wiegman plaatste zich donderdagavond voor het eerst in de historie voor de EK-finale door met 3-0 te winnen van Engeland. Denemarken was na strafschoppen te sterk voor Oostenrijk.

Kaartjes

Kaartjes voor de finale in de Grolsch Veste zijn ondertussen erg gewild. Op ticketdoorverkoopsite Ticketswap vragen enkele duizenden mensen om een kaartje. Op Marktplaats wordt voor finalekaartjes een veelvoud van de oorspronkelijke prijs geboden.

De finale is via de reguliere verkoopkanalen uitverkocht. Kaarten zijn officieel 20 tot 40 euro. Op Marktplaats wordt minimaal 100 euro geboden. De KNVB benadrukt dat het doorverkopen van kaarten niet is toegestaan, maar maakt er zelf niet veel werk van, zegt een woordvoerster. ''We staan niet te springen om oneerlijke doorverkoop. Als mensen toch kaarten kopen dan hopen we dat ze kiezen voor een site als Ticketswap waarbij de kaarten gecontroleerd zijn. We houden het wel in de gaten."

De zegsvrouw is wel blij dat het stadion zondag om 17.00 uur vol zal zitten. ''Het is uitverkocht en de hoofdmoot zal net als donderdag bij de halve finale oranje kleuren. We verwachten dat slechts 10 procent van de bijna 30.000 bezoekers Deens zal zijn. Ook buitenlandse bezoekers met kaarten zullen wel kleur bekennen en in het oranje komen."