PSV'er Locadia had moeite 'Bayern-gevoel' op te roepen tegen Osijek

De 23-jarige Locadia moest met PSV een 1-0 nederlaag slikken, net als een week eerder in het eigen Philips Stadion. Daardoor ontbreken de Eindhovenaren voor het eerst in ruim veertig jaar in een Europees hoofdtoernooi.

Volgens Locadia had die afgang echter gemakkelijk afgewend kunnen worden. De aanvaller vindt namelijk niet dat PSV een moeilijke avond had in Kroatië. "Laat ik het zo zeggen: we creëerden veel kansen. Als je die maakt is het geen moeilijke avond. We maken het onszelf moeilijk, dat is het gewoon."

"Iedereen mist weleens kansen", relativeert Locadia. "Ik bedoel: Ronaldo mist ook veel kansen, hij had ook een periode dat-ie droog stond", doelt de Drent op de Portugese wereldvoetballer van het jaar. "Het is normaal, het is menselijk, en je moet er overheen komen."

Dat PSV gezichtsverlies leed had dan ook niets te maken met het strijdplan, denkt Locadia. "Nee, niet speciaal ofzo. We wisten wat het plan was, we hadden een tactiek. En we creëerden zoveel kansen met de tactiek die we voor de wedstrijd besproken hadden."

Bayern München

Locadia geeft wel toe dat hij moeite had om zich te motiveren voor het weinig aansprekende affiche in het Stadion Gradski van Osijek, de nummer vier van Kroatië.

"Voor hen is het natuurlijk de wedstrijd van hun leven en voor mij persoonlijk is het bij zo'n wedstrijd moeilijk om zo'n gevoel op te roepen. Het is niet hetzelfde als dat je tegen Bayern München speelt natuurlijk, dan komt dat gevoel gewoon vanzelf."

"Maar ik ging gewoon honderd procent die wedstrijd in", verzekert de oud-jeugdinternational. "Ik wou winnen, ik wil winnen. En ik ben ook heel teleurgesteld in mezelf en in het team."

"Je kunt niet met je koppie omlaag gaan. En ik bleef ook gewoon gaan, ik was helemaal kapot na de wedstrijd. Ik bleef rennen, ik bleef proberen kansen te creëren. Het is jammer dat ze er niet in vliegen."

Vingers wijzen

Locadia durft niet te zeggen wat er nu moet gebeuren bij PSV. "We moeten met z'n allen gaan zitten, denk ik, en kijken wat er mis ging en kijken wat er goed ging. Er gingen veel dingen goed en daar moeten we op bouwen. Ik denk niet dat we meteen met vingers moeten gaan wijzen."

Voor de equipe van trainer Phillip Cocu zit het Europese avontuur er al op voordat het Eredivisieseizoen begonnen is. De nummer drie van de voorbije jaargang begint de competitie op zaterdag 12 augustus met een thuiswedstrijd tegen AZ.