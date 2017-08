Dekker beducht voor Deense 'topspitsen' Harder en Nadim in EK-finale

Toch zal het geen gemakkelijke wedstrijd worden, beseft verdediger Anouk Dekker. "Denemarken heeft een ploeg die de druk er vol op wil houden en ze hebben twee topspitsen met Pernille Harder en Nadia Nadim."

"Maar als wij gewoon vanuit onze eigen kracht gaan spelen, dan heb ik er vertrouwen in dat niemand ons kan verslaan", zegt de verdediger van Oranje tegen NUsport.

Denemarken eindigde als tweede achter Nederland in groep A. Daarna maakte de ploeg indruk door in de kwartfinale achtvoudig Europees kampioen en torenhoge favoriet Duitsland op een terechte 2-1 nederlaag te trakteren. In de halve finale boekten de Scandinavische vrouwen een moeizame zege na strafschoppen op EK-debutant Oostenrijk.

De in Afghanistan geboren Nadim speelt in de Verenigde Staten bij Portland Thorns. Ze scoorde met een fraaie kopbal tegen Duitsland. Harder is actief bij het Duitse VfL Wolfsburg. De aanvoerder van de Deense ploeg heeft op het EK opvallend genoeg niet gescoord, maar zorgt in elke wedstrijd voor veel gevaar.

Moeizaam

De groepswedstrijd tegen Denemarken was voor Oranje misschien wel de meest moeizame wedstrijd van het toernooi. "Jazeker", beaamt verdediger Kika van Es.

"De eerste helft hadden wij de overhand, in de tweede helft was dat Denemarken. Hopelijk wordt het een hele mooie finale, waarbij iedereen kan genieten van het voetbal."

Van Es schat de kansen op EK-goud op fiftyfifty. "Denemarken heeft net zoveel kans als wij. We zullen er alles aan gaan doen om die finale te winnen. We hebben echt heel veel vertrouwen in elkaar."

Groei

Volgens de linksback is Oranje tijdens het toernooi gegroeid. "Je ziet het team stappen maken. We leren van elke wedstrijd. Uit de halve finale tegen Engeland nemen we ook weer dingen mee die belangrijk zijn. Daardoor worden we heel sterk. Je ziet dat we gewoon echt een team zijn. We hebben alles voor elkaar over."

Oranje hoefde donderdag tegen Engeland (3-0 zege) niet heel diep te gaan om te winnen. Denemarken had op dezelfde dag juist een verlenging en strafschoppen nodig om te winnen van Oostenrijk. "Ik mag wel hopen dat die extra minuten in hun benen zijn gaan zitten", zegt middenvelder Daniëlle van de Donk. "Maar wij zullen er zelf weer hard voor moeten werken."

De finale tussen Oranje en Denemarken in Enschede begint zondag om 17.00 uur.