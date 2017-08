Oranjevrouwen genieten met volle teugen van EK in eigen land

Exact 27.093 toeschouwers zagen donderdag hoe Nederland in de halve finales met 3-0 van Engeland won. Een Nederlands record voor een voetbalwedstrijd voor vrouwen, dat zondag vermoedelijk bij de finale alweer gaat sneuvelen.

"Echt kicken om voor zoveel mensen te spelen. Het stadion zat helemaal vol. Overal waar je keek was het Oranje", zegt middenvelder Jackie Groenen tegen NUsport.

"Dit is echt iets bijzonders. Ik begin steeds meer te beseffen dat ik dit nooit meer mee ga maken."

Supertrots

Want niet alleen de stadions zitten vol als Oranje speelt, elke wedstrijd trekt ruim twee miljoen Nederlandse tv-kijkers.

"Ik had nooit gedacht dat er zo veel mensen naar ons zouden gaan kijken", zegt Daniëlle van de Donk, die tegen Engeland het belangrijke tweede doelpunt maakte. "Ik ben er ook supertrots op. Ik denk dat we dit verdienen."

Het Nederlandse publiek sloot het elftal van bondscoach Sarina Wiegman de afgelopen weken in de armen. Met Shanice van de Sanden als publiekslieveling. De razendsnelle vleugelspeler jut de supporters bij elke wedstrijd op met wilde armgebaren.

Volkslied

Verdediger Kika van Es weet niet wat ze meemaakt. Afgelopen seizoen speelde ze haar wedstrijden bij Achilles'29 voor hooguit een paar honderd toeschouwers. Tijdens het EK in eigen land is ze onderdeel van de oranjegekte.

"Ik vind het helemaal geweldig", zegt ze. "Als we met de bus naar het stadion rijden, zien we allemaal mensen uit auto's hangen. Er stonden bij het stadion zo ontzettend veel mensen op ons te wachten, niet normaal."

"Voor de wedstrijd zingt iedereen mee met het volkslied. En als je scoort, gaat het hele stadion uit zijn dak. Dat is gewoon heel mooi om mee te maken."

"We leven echt op een roze wolk", vertelt Van Es. "Alles gaat goed. In de halve finales zelfs met 3-0 winnen van Engeland, super!"

"In je stoutste dromen wil je natuurlijk Europees kampioen worden. Daarom ga je meedoen aan het toernooi. Nu ben je bijna zover. Het kan. We staan in de finale, we hebben gewoon vijftig procent kans het toernooi te winnen. Dat is gewoon helemaal te gek."

Bekende Nederlanders

Het enige dat nog ontbreekt is de kers op de taart. Die kunnen de spelers van Oranje zondag tegen Denemarken zelf gaan zetten.

EK-winst zou de ultieme beloning zijn voor de spelers die de afgelopen weken het vrouwenvoetbal in Nederland op de kaart zetten.

Daarna pas zal blijken hoe het toernooi het leven van de spelers veranderd heeft. Van anonieme landgenoten zijn ze binnen de kortste keren bekende Nederlanders geworden.

Van de Donk, verlegen lachend: "Ik zou het heel leuk vinden als het stadion zondag weer vol zit. Een optreden in een tv-programma als Ik Hou Van Holland? Neuh, haha, dat hoeft voor mij niet. Daar hebben we anderen voor."