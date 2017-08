Van de Donk kan historische finaleplaats met Oranje amper geloven

Bij de 2-0 profiteerde Van de Donk van een fout van Fara Williams, haar ploeggenoot bij Arsenal. De Engelse kopte verkeerd terug op haar keeper, waardoor Van de Donk kon onderscheppen en scoren.

"Ik loer altijd op zulke ballen", zegt Van de Donk tegen NUsport. "Ik had niet verwacht dat ze hem terug zou koppen, want er was eigenlijk niks aan de hand en het is niks voor Fara om dat te doen. Maar toen ik zag dat ze het wel deed, wist ik meteen dat ik ertussen kon komen."

Na haar treffer sprintte de 25-jarige Van de Donk naar de reservebank, waar ze haar treffer vierde met de staf en wisselspelers. "Mijn ouders zaten vlak achter de dug-out op de tribune, daarom ging ik die kant op", vertelt de Brabantse.

Vreugde-explosie

De vreugde-explosie was enorm na de 2-0 bij de spelers van Oranje. Na iets meer dan een uur spelen leek de halve finale beslist.

"Iedereen kwam op me afgerend, het ging allemaal automatisch", lacht Van de Donk. "Ik wist niet zo goed wat ik moest doen."

"Ik had nog niet het idee dat het binnen was na de 2-0, ik was nog niet echt relaxed. We moesten er nog hard voor blijven werken. Pas in de laatste tien minuten lukte het bij Engeland niet zo goed meer. Toen wist ik dat de buit binnen was."

"Maar ik geloof het nog steeds niet helemaal, het besef moet nog gaan komen. Het finalegevoel heb ik nu nog niet."

Denemarken

Zondagavond speelt Oranje om de EK-titel. Denemarken is in de Grolsch Veste de tegenstander. De wedstrijd begint om 17.00 uur.

"Ik hoop dat er dan weer net zoveel supporters zijn, want dat helpt ons echt", aldus Van de Donk. "Ik vind het fantastisch om elke wedstrijd op dit EK in een vol stadion te spelen."