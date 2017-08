Klaassen belangrijk met assist bij Everton, Van Persie door met Fenerbahçe

Op bezoek bij het Slowaakse Ruzomberok stelde Klaassen Everton-ploeggenoot Dominic Calvert-Lewin in de slotfase in staat te scoren: 0-1. Vorige week had de ploeg van trainer Ronald Koeman thuis al met dezelfde cijfers gewonnen.

De 24-jarige Klaassen, die Ajax deze zomer verruilde voor Everton, speelde de hele wedstrijd voor de club uit Liverpool. Cuco Martina en Maarten Stekelenburg bleven op de bank.

Bij Fenerbahçe-Sturm Graz kwam de door Feyenoord begeerde Van Persie na een uur in het veld. De Turkse topclub leidde op dat moment met 1-0 door een doelpunt van Nabil Dirar. Philipp Huspek maakte nog gelijk, maar Fenerbahçe had vorige week al met 1-2 gewonnen en gaat dus ook door naar de play-offs.

Het kooplustige AC Milan overleefde de derde voorronde van de Europa League eveneens. De Italianen zegevierden door doelpunten van Giacomo Bonaventura en Patrick Cutrone thuis met 2-0 tegen het Roemeense Universitatea Craiova nadat het uitduel eerder een 0-1 overwinning opleverde.

PSV

Voor de Nederlandse clubs was er donderdag wisselend Europees succes. PSV werd uitgeschakeld in de voorronde door een 1-0 nederlaag in Osijek, terwijl FC Utrecht wel een ronde verder kwam dankzij een 2-2 gelijkspel bij Lech Poznan.

De Domstedelingen gaan zodoende vrijdag de koker in bij de loting voor de play-offs. Dat geldt ook voor Ajax, dat woensdag werd uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League.

Bekijk de uitslagen in de voorronde van de Europa League