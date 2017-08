Trefzekere Miedema gelooft door 'spirit' heilig in Europese titel

Miedema was met een fraaie kopbal verantwoordelijk voor de openingstreffer in de Grolsch Veste en zag Nederland via Daniëlle van de Donk en een eigen doelpunt van Millie Bright een historische overwinning boeken.

"We spelen het hele toernooi naar behoren en vandaag verslaan we Engeland met 3-0. Dat geeft veel vertrouwen", zei Miedema bij de NOS. In de finale is Denemarken zondag de tegenstander.

"We hebben nu twee dagen om te herstellen en dan zondag Denemarken. Dat wordt heel lastig, maar zij hebben wel vandaag 120 minuten moeten voetballen", doelde Miedema op de slopende halve finale van Denemarken tegen Oostenrijk.

"Dat kan een voordeeltje zijn. Het wordt moeilijk maar met dit publiek en de spirit die we hebben kan het."

Meedogenloos

Miedema maakte in Enschede haar tweede treffer van het toernooi. Ze kopte knap raak na een voorzet van Jackie Groenen vanaf de rechterkant.

"De bal kwam goed voor, ik moest hem tegendraads inkoppen. We hebben voor rust één kans gehad en gingen met 1-0 rusten. We waren meedogenloos", keek de spits terug.

Bondscoach Sarina Wiegman was net als Miedema opgetogen na de winst op Engeland. "We willen Europees kampioen worden", zei ze. "We hebben weer een geweldige prestatie geleverd. En dat willen we zondag nog een keer doen."

Wiegman had in haar enthousiasme de derde treffer niet meer voor ogen. "De eerste goal was geweldig, de tweede heel alert. De derde weet ik al niet meer. Die moet ik terugkijken."

Opportunistisch

Ondanks de ruime zege vond Wiegman dat Oranje het niet heel makkelijk had tegen Engeland in de uitverkochte Grolsch Veste.

"We wisten dat zij heel opportunistisch zouden spelen. We hadden het soms moeilijk, maar dat is niet gek tegen een ploeg met zo veel power. We moeten nog wat meer lef hebben om op te bouwen in plaats van de lange bal te spelen, maar soms moest het gewoon zo", aldus de coach.

Veel nagedacht over Denemarken, de komende tegenstander, had Wiegman nog niet. "Nee, we moeten gewoon weer knallen zondag."