Europees seizoen PSV al voorbij na nieuwe blamage tegen Osijek

Vorige week blameerden de Eindhovenaren zich in eigen huis al tegen de op papier zwakkere tegenstander door met 0-1 te verliezen. Het is de eerste keer in ruim veertig jaar dat PSV ontbreekt in een Europees hoofdtoernooi.

De winnende treffer kwam in het warme Osijek donderdag op naam van Petar Bockaj, die binnen een halfuur hard raak schoot uit een vrije trap.

In het restant van de wedstrijd oogde PSV, dat met aanwinst Hirving Lozano in de basis en spits Luuk de Jong op de bank begon, bij tijd en wijle machteloos. De formatie van Cocu wist zich niet te onderscheiden en creëerde amper kansen.

Eerder donderdag slaagde FC Utrecht er wel in om zich te plaatsen voor de play-offs van de Europa League. De Domstedelingen hielden knap stand tegen Lech Poznan in Polen (2-2) na het 0-0 gelijkspel van vorige week.

Voor PSV begint het nieuwe Eredivisieseizoen volgende week zaterdag met een thuiswedstrijd tegen AZ.

Flets

Vergeleken met de eerste ontmoeting had trainer Cocu naast De Jong ook Bart Ramselaar en Daniel Schwaab buiten het elftal gelaten. De nieuwelingen Lozano en Derrick Luckassen stonden net als Davy Pröpper in de basis.

PSV oogde donderdag net als een week eerder echter flets. De Eindhovenaren slaagden er niet in om Osijek de wil op te leggen en kreeg daar voor rust al de rekening voor gepresenteerd.

Aanvaller Bockaj mocht aanleggen voor een vrije trap en liet doelman Jeroen Zoet kansloos. Vorgie week was Osijek ook al trefzeker uit een standaardsituatie, want toen benutte aanvoerder Borna Barisic een strafschop.

In de laatste vijf minuten van de eerste helft leken de Eindhovenaren even te ontwaken. Jürgen Locadia schoot net voorlangs na een voorbereidende actie van Jorrit Hendrix, Marco van Ginkel knalde over na terugleggen van Locadia en Pröpper zag een kopbal door doelman Marko Malenica net voor de lijn gekeerd.

Na de hervatting had het offensief van de Brabanders minder overtuiging. Ze probeerden met name uit de tweede lijn nog voor dreiging te zorgen. Een vrije trap van Luckassen ging naast en een poging van ver van Lozano verdween over het doel. De ommekeer zat er echter geen moment in.

