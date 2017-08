Oranjevrouwen voor het eerst in historie naar finale EK voetbal

In de finale speelt de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman zondag tegen Denemarken, dat eerder op donderdag na strafschoppen afrekende met Oostenrijk (3-0).

In de poulefase speelden Denemarken en Nederland ook al tegen elkaar. Die wedstrijd werd met 1-0 gewonnen door Oranje, dat van geluk mocht spreken dat Denemarken in de tweede helft enkele grote kansen liet liggen.

Tegen Engeland zorgde Vivianne Miedema donderdag halverwege de eerste helft voor de openingstreffer. Na rust bepaalden Daniëlle van de Donk en een eigen doelpunt van Millie Bright de eindstand op 3-0.

Het duel werd gespeeld in een uitverkochte Grolsch Veste. De 27.093 toeschouwers vormden een recordaantal voor een vrouwenvoetbalwedstrijd in Nederland.

Afwachtend

Nederland en Engeland openden afwachtend in Enschede. Pas na twintig minuten tekende Van de Donk voor het eerste gevaar met een schot van afstand dat over ging.

Twee minuten later was het wel raak. Jackie Groenen slingerde de bal vanaf de rechterflank hoog voor het doel, waar Miedema diagonaal raak kopte. Het was de 43e treffer voor de Drentse spits in 56 interlands.

Even later ontsnapte Oranje al aan de gelijkmaker. Aanvoerder Sherida Spitse wist bij een Engelse hoekschop op de lijn via de paal redding te brengen.

Blunder

Kort na rust liet Shanice van de Sanden een riante kans onbenut. Haar inzet werd door de Engelse keeper Siobhan Chamberlain uit de hoek gedoken.

Engeland had lange tijd moeite om dreigend te worden, maar was na 57 minuten toch dicht bij de gelijkmaker. Bij een gevaarlijke aanval caramboleerde de bal via de voet van Ellen White in de handen van doelvrouw Sari van Veenendaal.

Dankzij een blunder van Fara Williams kwam Nederland na een uur spelen op 2-0. Ze kopte de bal verkeerd terug op Chamberlain, waardoor Van de Donk kon onderscheppen en scoren.

Engeland - dat Oranje acht jaar geleden in Finland nog de weg naar de EK-finale versperde - speelde daarna een verloren wedstrijd. Ook EK-topscorer Jodie Taylor (vijf goals) kon daar niets aan veranderen. Ze schoot in de slotfase van dichtbij op de vuisten van Van Veenendaal.

Diep in blessuretijd maakte Millie Bright het Nederlandse feestje compleet. De Engelse verdedigster verwerkte een inzet van Lieke Martens ongelukkig in eigen doel.