FC Utrecht houdt stand in Poznan en bereikt play-offs Europa League

De start van de ploeg van trainer Erik ten Hag in het INEA Stadion was uitstekend, want binnen de minuut zorgde Gyrano Kerk met een fraaie kopbal voor 0-1.

Nog voor rust kwam Lech Poznan op gelijke hoogte door Christian Gytkjaer, maar FC Utrecht kwam met tien man (rood Ramon Leeuwin) opnieuw op voorsprong dankzij Cyriel Dessers. De gelijmaker van Gytkjaer kwam te laat voor de Polen.

FC Utrecht gaat zodoende vrijdag de koker in bij de loting voor de play-offs van de Europa League. Dat geldt ook voor Ajax, dat woensdag werd uitgeschakeld in de voorronde van de Champions Leauge.

PSV behoort niet tot de ploegen die zich plaatsten voor de play-offs. De Eindhovenaren blameerden zich donderdag voor de tweede keer tegen NK Osijek (1-0) en zijn uitgeschakeld.

Droomstart

Utrecht kende een droomstart in Poznan, want er was nog geen minuut gespeeld of het belangrijke uitdoelpunt was een feit. Via Dessers belandde de bal bij Sean Klaiber, wiens voorzet door de naar voren gestormde Kerk knap werd ingekopt.

Lech Poznan zocht de aanval na die vroege tegentreffer en kwam in de 26e minuut op gelijke hoogte. De Deen Gytkjaer passeerde van dichtbij zijn landgenoot doelman David Jensen, al deed hij dat overduidelijk in buitenspelpositie.

Met na rust invaller Yassin Ayoub voor Urby Emanuelson bleef Utrecht naar voren spelen. Een doelpunt van Dessers werd afgekeurd en Kerk en Zakaria Labyad misten het doel op een haar.

De ploeg van Ten Hag leek in de problemen te komen toen Leeuwin in de zeventigste minuut zijn tweede gele kaart kreeg. Dessers zorgde in de counter echter van dichtbij voor 1-2, waarna de tweede treffer van Gytkjaer te laat kwam voor Poznan.

