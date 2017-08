Denemarken ten koste van Oostenrijk als eerste naar finale EK vrouwen

In de reguliere tijd noch in de verlenging werd er gescoord in een matig duel.

Oostenrijk had daar via Sarah Puntigam wel een uitgelezen mogelijkheid toe, maar de middenveldster van SC Freiburg miste in de twaalfde minuut een penalty door huizenhoog over te schieten.

Ook in de beslissende reeks faalden de Oostenrijksen hopeloos. Ditmaal slaagden Laura Feiersinger, Viktoria Pinther en Verena Aschauer er niet in het net te vinden, waardoor de Deensen voldoende hadden aan rake pogingen van Nadia Nadim, Pernille Harder en Simone Sörensen.

Voor Denemarken is het de eerste keer dat het een EK-finale gaat spelen. De tegenstander komt uit het duel tussen Nederland en Engeland. De finale is zondag in Enschede.

Denemarken stond eerder in de groepsfase al tegenover Oranje. Toen trok het gastland in de tweede wedstrijd van het toernooi met 1-0 aan het langste eind.