Oranjevrouwen in vertrouwde opstelling tegen Engeland in halve finale

De centrale verdediger werd in de kwartfinale tegen Zweden (2-0 zege) in de rust gewisseld omdat ze last had van haar knie. Daar is ze op tijd van hersteld om donderdag aan te treden tegen Engeland (aftrap 20.45 uur).

Bondscoach Sarina Wiegman ziet vanwege de ongeslagen status geen reden om haar opstelling te wijzigen. Ook tegenstander Engeland zette de voorgaande vier EK-duels om in een overwinning, maar bondscoach Mark Sampson moet noodgedwongen wel enkele wisselingen doorvoeren.

De Engelse doelvrouw Karen Bardsley brak in de kwartfinale tegen Frankrijk (1-0) haar been. Ze wordt in de Grolsch Veste vervangen door Siobhan Chamberlain. Middenvelder Jill Scott in geschorst, op haar plaats speelt Fara Williams.

Scott maakte acht jaar geleden de winnende treffer (2-1) tegen Oranje in de halve finale op het EK in Finland. Daarmee voorkwam ze dat Oranje voor het eerst in de geschiedenis de eindstrijd van een groot toernooi bereikte. Donderdagavond krijgen de Oranjevrouwen een herkansing.

27.000 toeschouwers

De halve finale in de Grolsch Veste is met ruim 27.000 toeschouwers uitverkocht. Nooit eerder bezochten zoveel mensen in Nederland een voetbalwedstrijd voor vrouwen.

Het duel begint om 20.45 uur en staat onder leiding van de Franse arbiter St├ęphanie Frappart.

Opstellig Nederland: Van Veenendaal; Van Lunteren, Van der Gragt, Dekker, Van Es; Groenen, Van der Donk, Spitse; Van de Sande, Miedema, Martens.

Opstelling Engeland: Chamberlain; Bronze, Houghton, Bright, Stokes; Nobbs, Moore, Kirby, Williams, White; Taylor.